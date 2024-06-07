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    Агент Влашича допустил возвращение хорвата в РПЛ

    Тончи Мартич, агент полузащитника «Торино» Николы Влашича, не исключил, что игрок еще вернется в Россию.

    «У Влашича отличные воспоминания о России, и почему бы не сыграть там снова в случае хорошего предложения от российского клуба?

    Возможно ли, что Влашич вернется в Россию летом? В футболе все возможно, но он игрок «Торино», ему трудно отвечать на такие вопросы», – заявил агент.

    • Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год.
    • Затем его продали «Вест Хэму» за 30 миллионов евро.
    • Хорват связан контрактом с «Торино» до лета 2027-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.06.2024 17:42
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    Комментарии (2)
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    Desma
    1717774178
    Кому он нужен сейчас, да ещё и из Торино. Команда еле до середины таблицы добралась. И Влашич там явно не блистал.
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    Xiko
    1717777565
    в Зенит какой нибудь))))
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