Агент Влашича допустил возвращение хорвата в РПЛ

Тончи Мартич, агент полузащитника «Торино» Николы Влашича, не исключил, что игрок еще вернется в Россию.

«У Влашича отличные воспоминания о России, и почему бы не сыграть там снова в случае хорошего предложения от российского клуба?

Возможно ли, что Влашич вернется в Россию летом? В футболе все возможно, но он игрок «Торино», ему трудно отвечать на такие вопросы», – заявил агент.