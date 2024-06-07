Агент Влашича допустил возвращение хорвата в РПЛ

Тончи Мартич, агент полузащитника «Торино» Николы Влашича, не исключил, что игрок еще вернется в Россию.
«У Влашича отличные воспоминания о России, и почему бы не сыграть там снова в случае хорошего предложения от российского клуба?
Возможно ли, что Влашич вернется в Россию летом? В футболе все возможно, но он игрок «Торино», ему трудно отвечать на такие вопросы», – заявил агент.
- Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год.
- Затем его продали «Вест Хэму» за 30 миллионов евро.
- Хорват связан контрактом с «Торино» до лета 2027-го.