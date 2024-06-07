Капитан сборной Беларуси высказался об объединении чемпионатов с Россией

Капитан сборной Беларуси Сергей Политевич высказался о возможном объединении Высшей лиги страны с РПЛ.

«Любой футболист может сказать о том, что мы люди подневольные – у нас есть чемпионат Беларуси, сборная, а остальное не наше дело. Поэтому сильно об этом не думаем сейчас – есть чемпионат, есть сборная.

В стране это не мусолится, просто в прессе читаешь и все, особо среди футболистов это даже не обсуждается», – сказал Политевич.