Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Капитан сборной Беларуси высказался об объединении чемпионатов с Россией

    Капитан сборной Беларуси высказался об объединении чемпионатов с Россией

    Капитан сборной Беларуси Сергей Политевич высказался о возможном объединении Высшей лиги страны с РПЛ.

    «Любой футболист может сказать о том, что мы люди подневольные – у нас есть чемпионат Беларуси, сборная, а остальное не наше дело. Поэтому сильно об этом не думаем сейчас – есть чемпионат, есть сборная.

    В стране это не мусолится, просто в прессе читаешь и все, особо среди футболистов это даже не обсуждается», – сказал Политевич.

    • Товарищеский матч Беларусь – Россия пройдет сегодня в Минске и начнется в 20:00 мск.
    • Чемпионат Беларуси проводится по системе «весна – осень». В прошлом году золотые медали выиграло минское «Динамо».

    Новости по теме
    Тюкавин: «Сборная России прибавляет с каждым матчем»
    В Госдуме назвали предательством трансфер Сафонова в «ПСЖ» 5
    Подробности переговоров «Зенита» и «Краснодара» по Кордобе 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2024 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Al Nikki
    1717758488
    А нам оно надо
    Ответить
    ЮНик
    1717759936
    Давно пора объединить. Создать союзную Экстралигу из десяти команд. 9 российских и БАТЭ. И пусть играют в четыре круга! Хоть какой то интерес будет.
    Ответить
    Давид59
    1717769643
    Я, как и все мои товарищи. Как нам скажут, так и будет. Мы люди подневольные. Чего его вообще спрашивали? У него же нет своего мнения!
    Ответить
    Alexei-Moskalenko-google
    1717837509
    Судя по тому как играет их сборная нам это вообще не надо. Смысл брать команды уровня низа таблицы у нас там итак интрига нам бы кого нибудь зениту в конкуренты))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+