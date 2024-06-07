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    Черчесов поделился впечатлениями от работы Анчелотти

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о работе Карло Анчелотти, возглавляющего «Реал».

    – Анчелотти – ваш кумир?

    – Это из той серии, когда тренер – это профессия. Независимо от возраста. Независимо от того, умеешь ли ты с компьютером работать. Как сейчас их называют – laptop‑тренеры.

    Есть теоретики, а есть практики. У чемпионов‑тренеров ты учишься. Йоахим Лев – чемпион, мой тренер. Олег Романцев – чемпион. И так далее. Константин Бесков – чемпион, извините, забыл. Тогда ты понимаешь, как это делается.

    Анчелотти еще как игрок дважды выиграл Лигу чемпионов. Думаете, это случайно? Игрок, который выиграл, знает эту дорогу, понимает это. И показывает своим футболистам.

    Посмотрите на его лицо. Мне кажется, он даже голос повысить не может. Хотя в раздевалке я не был.

    • Под руководством 64‑летнего Анчелотти «Реал» в прошедшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.
    • Итальянский специалист выигрывал Лигу чемпионов пять раз (дважды с «Миланом» и трижды с «Реалом»).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.06.2024 12:36
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