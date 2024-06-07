Черчесов поделился впечатлениями от работы Анчелотти

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о работе Карло Анчелотти, возглавляющего «Реал».
– Анчелотти – ваш кумир?
– Это из той серии, когда тренер – это профессия. Независимо от возраста. Независимо от того, умеешь ли ты с компьютером работать. Как сейчас их называют – laptop‑тренеры.
Есть теоретики, а есть практики. У чемпионов‑тренеров ты учишься. Йоахим Лев – чемпион, мой тренер. Олег Романцев – чемпион. И так далее. Константин Бесков – чемпион, извините, забыл. Тогда ты понимаешь, как это делается.
Анчелотти еще как игрок дважды выиграл Лигу чемпионов. Думаете, это случайно? Игрок, который выиграл, знает эту дорогу, понимает это. И показывает своим футболистам.
Посмотрите на его лицо. Мне кажется, он даже голос повысить не может. Хотя в раздевалке я не был.
- Под руководством 64‑летнего Анчелотти «Реал» в прошедшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.
- Итальянский специалист выигрывал Лигу чемпионов пять раз (дважды с «Миланом» и трижды с «Реалом»).