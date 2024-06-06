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    • Дюков назвал европейскую сборную, с которой может сыграть Россия в 2025 году

    Дюков назвал европейскую сборную, с которой может сыграть Россия в 2025 году

    Президент РФС Александр Дюков рассказал о потенциальном сопернике для сборной России из числе европейских команд.

    «Проведение матчей мы обсуждаем с руководством федераций, а не с министерствами. Есть обсуждение с венгерской федерацией потенциального матча мужских команд.

    В этом году вряд ли такая игра состоится, нет окна. В следующем году это возможно», – заявил Дюков.

    • Россияне отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.
    • Во время бана команда Валерия Карпина только один раз играла с соперником из Европы – против Сербии в марте 2024-го.
    • 7 июня сборная России встретится с Беларусью в Минске.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1717672181
    ...хватит, Дюков, этого, ни кому не нужного движа...
    Ответить
    R_a_i_n
    1717672248
    Позор фифе и уефе!
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