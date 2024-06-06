Дюков назвал европейскую сборную, с которой может сыграть Россия в 2025 году

Президент РФС Александр Дюков рассказал о потенциальном сопернике для сборной России из числе европейских команд.
«Проведение матчей мы обсуждаем с руководством федераций, а не с министерствами. Есть обсуждение с венгерской федерацией потенциального матча мужских команд.
В этом году вряд ли такая игра состоится, нет окна. В следующем году это возможно», – заявил Дюков.
- Россияне отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.
- Во время бана команда Валерия Карпина только один раз играла с соперником из Европы – против Сербии в марте 2024-го.
- 7 июня сборная России встретится с Беларусью в Минске.