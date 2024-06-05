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    «Новосибирск» из Второй лиги сменит название

    Правительство Новосибирской области утвердило решение о переименовании футбольного клуба «Новосибирск».

    С сезона-2024/25 команда будет называться «Сибирь».

    «Наблюдательный совет утвердил решение болельщиков, которые в сентябре прошлого года проголосовали за возвращение названия «Сибирь» нашей футбольной команде.

    С этим названием связаны главные достижения клуба, который в 2010 году играл в финале Кубка России, Премьер-лиге и Лиге Европы», – сказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

    • В 2019 году «Сибирь» прекратила существование из-за банкротства.
    • «Новосибирск» сейчас претендует на выход в Первую лигу.
    • 8 июня команда проведет решающий матч против «Чайки».

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    Источник: сайт правительства Новосибирской области

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    05.06.2024 19:43
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    MazaiNN
    1717606763
    Сменится правительство Новосибирской области и опять переименуют.
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    subbotaspartak
    1717607359
    Вперёд Сибирь!
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    Suvorov71
    1717608114
    Да что там сибирь, у нас тоже была когда то команда, а стала помойкой
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    ...уефан
    1717609122
    ... ну, теперича попрут! Уже, практически, ни чего не мешает выходу в РПЛ. За малым дело осталось. Но, то - так... Пыль...
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