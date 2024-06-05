«Новосибирск» из Второй лиги сменит название

Правительство Новосибирской области утвердило решение о переименовании футбольного клуба «Новосибирск».

С сезона-2024/25 команда будет называться «Сибирь».

«Наблюдательный совет утвердил решение болельщиков, которые в сентябре прошлого года проголосовали за возвращение названия «Сибирь» нашей футбольной команде.

С этим названием связаны главные достижения клуба, который в 2010 году играл в финале Кубка России, Премьер-лиге и Лиге Европы», – сказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.