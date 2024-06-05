«Новосибирск» из Второй лиги сменит название

Правительство Новосибирской области утвердило решение о переименовании футбольного клуба «Новосибирск».
С сезона-2024/25 команда будет называться «Сибирь».
«Наблюдательный совет утвердил решение болельщиков, которые в сентябре прошлого года проголосовали за возвращение названия «Сибирь» нашей футбольной команде.
С этим названием связаны главные достижения клуба, который в 2010 году играл в финале Кубка России, Премьер-лиге и Лиге Европы», – сказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
- В 2019 году «Сибирь» прекратила существование из-за банкротства.
- «Новосибирск» сейчас претендует на выход в Первую лигу.
- 8 июня команда проведет решающий матч против «Чайки».