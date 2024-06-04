Агент: «После срыва прихода в «Спартак» Федун написал Бердыеву одну фразу: «Мудак»

Курбан Бердыев летом 2016 года мог возглавить «Спартак». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов.

– У вас болит душа за то, что Бердыев не попробовал себя в Спартаке?

– Бердыев сам виноват, зачем про него говорить? Федун его звал в «Спартак» на должность главного тренера. А он хотел игроков потащить за собой. Думаю, что у него получилось бы. В последнем сезоне с «Рубином», когда там играл Домингес, команда забила больше всех в России, и не столь важно, что они играли в оборонительный футбол. У Бердыева всe идeт от качества игроков. Если футболист не может по воротам попасть, как будут выигрывать то? Была такая ситуация, что он ещe что-то хотел, но они с Федуном в итоге пожали руки.

Через некоторое время Бердыева позвал Гурам Аджоев в «Динамо» просто пообщаться, тот взял и поехал. После этого Федун ему написал сообщение, одну фразу: «Мудак». У них переговоры так и закончились.

– Он вам признавался потом, что поступил неправильно?

– Бердыев давал интервью, где рассказывал, что сделал самую большую ошибку и извинился перед Федуном. Он признался, что реально был идиотом тогда.