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    • Агент: «После срыва прихода в «Спартак» Федун написал Бердыеву одну фразу: «Мудак»

    Агент: «После срыва прихода в «Спартак» Федун написал Бердыеву одну фразу: «Мудак»

    Курбан Бердыев летом 2016 года мог возглавить «Спартак». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов.

    – У вас болит душа за то, что Бердыев не попробовал себя в Спартаке?

    – Бердыев сам виноват, зачем про него говорить? Федун его звал в «Спартак» на должность главного тренера. А он хотел игроков потащить за собой. Думаю, что у него получилось бы. В последнем сезоне с «Рубином», когда там играл Домингес, команда забила больше всех в России, и не столь важно, что они играли в оборонительный футбол. У Бердыева всe идeт от качества игроков. Если футболист не может по воротам попасть, как будут выигрывать то? Была такая ситуация, что он ещe что-то хотел, но они с Федуном в итоге пожали руки.

    Через некоторое время Бердыева позвал Гурам Аджоев в «Динамо» просто пообщаться, тот взял и поехал. После этого Федун ему написал сообщение, одну фразу: «Мудак». У них переговоры так и закончились.

    – Он вам признавался потом, что поступил неправильно?

    – Бердыев давал интервью, где рассказывал, что сделал самую большую ошибку и извинился перед Федуном. Он признался, что реально был идиотом тогда.

    • Бердыев сейчас находится без тренерской работы.
    • В 2016 году «Спартак» возглавил Массимо Каррера и выиграл РПЛ.
    • Бердыев дважды брал РПЛ с «Рубином».

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    Источник: Metaratings

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    04.06.2024 17:57
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    Комментарии (9)
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    Desma
    1717513347
    Этой инфе сто лет в обед.
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    Янвapь 69
    1717513348
    Фердыщенко - тля
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717517793
    По совету Заремы
    Ответить
    FCSpartakM
    1717518868
    Выкопали старую бабку. Все знают про это СМС
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1717522565
    Федун это сам себе писал.
    Ответить
    russkiisergei
    1717523628
    дак мудак или идиот то в итоге?
    Ответить
    Damir07
    1717525968
    Он туда не перешёл потому что Курбан знал что этот диб.... не то что мудак а долб... со своей женой который не может ей рот заткнуть Мужик который не может заткнуть рот своей жене как может клубом всемирным управлять он со своими обязанностями не может управлять а тут целый клуб вот это все он знал и не перешёл А так с Курбаном в первый сезон чемпионами стали бы и не один раз
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1717571149
    А федуний, оказывается, самокритичен!
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    zigbert
    1717573969
    Теперь остается только вспоминать об этой истории. Значит не судьба. А хотелось бы в то время увидеть Бердыева в Спартаке.
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