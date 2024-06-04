Головин сказал, что не жалеет о выборе «Монако» вместо «Челси»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о выборе клуба в 2018 году и поддержании связя с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким.

– С Леонидом Слуцким, который «шумит» в Китае, на связи?

– Да. Раз в две недели созваниваемся. Когда я травмировался, он тут же мне набрал: как дела, как восстановление? Я его тоже поздравлял с успехами в Китае. Стартанул он там фантастически.

– А он отсматривает ваши игры?

– Наверное, не все. Но большие матчи смотрит, следит за статистикой, за ТТД.

– Последний ценный совет от него?

– Кажется, играли с «Монпелье». Он мне скидывал статистику. И добавил: «Голова, молодец. Ты как вино. Чем старше – тем лучше».

– Он же многое в вас вложил?

– Да. В ЦСКА у нас была сначала общая теория, а потом Леонид Викторович еще час мне объяснял моменты. Со Слуцким рядом сидели Вася и Леха Березуцкие. У нас тогда был просто потрясающий коллектив!

– Говорили, что Слуцкий советовал вам переходить в «Челси», а не в «Монако».

– Нет, не он. Леонид Викторович сразу сказал: последнее слово за тобой, думай сам. Я выбрал «Монако» – и не жалею. Тем более вы видите, что сейчас с «Челси» происходит. Значит, все правильно сделал.