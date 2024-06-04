Головин сказал, что не жалеет о выборе «Монако» вместо «Челси»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о выборе клуба в 2018 году и поддержании связя с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким.
– С Леонидом Слуцким, который «шумит» в Китае, на связи?
– Да. Раз в две недели созваниваемся. Когда я травмировался, он тут же мне набрал: как дела, как восстановление? Я его тоже поздравлял с успехами в Китае. Стартанул он там фантастически.
– А он отсматривает ваши игры?
– Наверное, не все. Но большие матчи смотрит, следит за статистикой, за ТТД.
– Последний ценный совет от него?
– Кажется, играли с «Монпелье». Он мне скидывал статистику. И добавил: «Голова, молодец. Ты как вино. Чем старше – тем лучше».
– Он же многое в вас вложил?
– Да. В ЦСКА у нас была сначала общая теория, а потом Леонид Викторович еще час мне объяснял моменты. Со Слуцким рядом сидели Вася и Леха Березуцкие. У нас тогда был просто потрясающий коллектив!
– Говорили, что Слуцкий советовал вам переходить в «Челси», а не в «Монако».
– Нет, не он. Леонид Викторович сразу сказал: последнее слово за тобой, думай сам. Я выбрал «Монако» – и не жалею. Тем более вы видите, что сейчас с «Челси» происходит. Значит, все правильно сделал.
- Головин выступает в «Монако» с 2018 года.
- В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел 27 матчей, забил 6 голов, отдал 6 передач.
- В 2019 году «Челси» выиграл Лигу Европы, а в 2021-м – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Начиная с сезона-2018/19 лондонцы не побеждали в национальных турнирах в Англии.