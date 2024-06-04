Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Головин сказал, что не жалеет о выборе «Монако» вместо «Челси»

    Головин сказал, что не жалеет о выборе «Монако» вместо «Челси»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о выборе клуба в 2018 году и поддержании связя с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким.

    – С Леонидом Слуцким, который «шумит» в Китае, на связи?

    – Да. Раз в две недели созваниваемся. Когда я травмировался, он тут же мне набрал: как дела, как восстановление? Я его тоже поздравлял с успехами в Китае. Стартанул он там фантастически.

    – А он отсматривает ваши игры?

    – Наверное, не все. Но большие матчи смотрит, следит за статистикой, за ТТД.

    – Последний ценный совет от него?

    – Кажется, играли с «Монпелье». Он мне скидывал статистику. И добавил: «Голова, молодец. Ты как вино. Чем старше – тем лучше».

    – Он же многое в вас вложил?

    – Да. В ЦСКА у нас была сначала общая теория, а потом Леонид Викторович еще час мне объяснял моменты. Со Слуцким рядом сидели Вася и Леха Березуцкие. У нас тогда был просто потрясающий коллектив!

    – Говорили, что Слуцкий советовал вам переходить в «Челси», а не в «Монако».

    – Нет, не он. Леонид Викторович сразу сказал: последнее слово за тобой, думай сам. Я выбрал «Монако» – и не жалею. Тем более вы видите, что сейчас с «Челси» происходит. Значит, все правильно сделал.

    • Головин выступает в «Монако» с 2018 года.
    • В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел 27 матчей, забил 6 голов, отдал 6 передач.
    • В 2019 году «Челси» выиграл Лигу Европы, а в 2021-м – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Начиная с сезона-2018/19 лондонцы не побеждали в национальных турнирах в Англии.

    Новости по теме
    Головин отреагировал на мнение, что ему нужно уходить из «Монако» на повышение 3
    Чалов одним словом описал сезон Головина в «Монако» 3
    Капелло выявил российского игрока без слабых мест 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2024 10:06
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+