Гаджиев объяснил, почему Черчесов решил возглавить сборную Казахстана

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о назначении Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана.
– Как вы считаете, Станислав Саламович разочарован тем, что он никому не пригодился в России?
– Думаю, да. Считаю, что он соответствует требованиям РПЛ. Черчесов мог бы успешно тренировать практически любую команду премьер-лиги.
– В СМИ ходили слухи о том, что Черчесов мог возглавить «Пари НН». Что лучше для карьеры тренера – возглавить середняк РПЛ или сборную Казахстана?
– Об этом уже говорить не приходится, потому что он уже сделал свою карьеру. Он не начинающий тренер. Говорить о карьерном росте для Станислава Саламовича не приходится. Тут нужно говорить об интересе, где ему будет интереснее.
– Сможет ли Станислав Саламович совмещать посты, если ему поступит предложение от какого-нибудь клуба?
– Это зависит от Федерации футбола Казахстана. Этот пункт может быть прописан изначально.
- Черчесов сменил на посту главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева.
- Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош», откуда его уволили летом 2023 года.
- С 2016 по 2021 год он был главным тренером сборной России.