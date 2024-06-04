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    • Гаджиев объяснил, почему Черчесов решил возглавить сборную Казахстана

    Гаджиев объяснил, почему Черчесов решил возглавить сборную Казахстана

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о назначении Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана.

    – Как вы считаете, Станислав Саламович разочарован тем, что он никому не пригодился в России?

    – Думаю, да. Считаю, что он соответствует требованиям РПЛ. Черчесов мог бы успешно тренировать практически любую команду премьер-лиги.

    – В СМИ ходили слухи о том, что Черчесов мог возглавить «Пари НН». Что лучше для карьеры тренера – возглавить середняк РПЛ или сборную Казахстана?

    – Об этом уже говорить не приходится, потому что он уже сделал свою карьеру. Он не начинающий тренер. Говорить о карьерном росте для Станислава Саламовича не приходится. Тут нужно говорить об интересе, где ему будет интереснее.

    – Сможет ли Станислав Саламович совмещать посты, если ему поступит предложение от какого-нибудь клуба?

    – Это зависит от Федерации футбола Казахстана. Этот пункт может быть прописан изначально.

    • Черчесов сменил на посту главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева.
    • Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош», откуда его уволили летом 2023 года.
    • С 2016 по 2021 год он был главным тренером сборной России.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    04.06.2024 08:26
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Марк Аврелий!
    1717480425
    Черчесов владеет осетинским, русским, немецким, венгерским, польским языками ! Теперь , возможно, хочет изучить казахский !
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    Каратель
    1717482953
    Чабан чабана в любой степи разглядит)))
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    SLADE2019
    1717484944
    Адиеву дали возможность совмещать, почему Черчесову не дадут? Так что его нужно ждать в начале следующего сезона в каком нибудь клубе, желательно не в Спартаке.
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