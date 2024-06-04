Гаджиев объяснил, почему Черчесов решил возглавить сборную Казахстана

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о назначении Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана.

– Как вы считаете, Станислав Саламович разочарован тем, что он никому не пригодился в России?

– Думаю, да. Считаю, что он соответствует требованиям РПЛ. Черчесов мог бы успешно тренировать практически любую команду премьер-лиги.

– В СМИ ходили слухи о том, что Черчесов мог возглавить «Пари НН». Что лучше для карьеры тренера – возглавить середняк РПЛ или сборную Казахстана?

– Об этом уже говорить не приходится, потому что он уже сделал свою карьеру. Он не начинающий тренер. Говорить о карьерном росте для Станислава Саламовича не приходится. Тут нужно говорить об интересе, где ему будет интереснее.

– Сможет ли Станислав Саламович совмещать посты, если ему поступит предложение от какого-нибудь клуба?

– Это зависит от Федерации футбола Казахстана. Этот пункт может быть прописан изначально.