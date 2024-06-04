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    Пономарев прокомментировал увольнение Федотова

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера красно-синих.

    – ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова. Для вас это неожиданность?

    – Логика в этом есть. Обладая таким хорошим составом, надо давать результат. А «армейцы» заняли шестое место. Куда это годится? В команде происходит регресс. Футболисты теряют свою квалификацию. То физика не в порядке, то техника подводит, то тактика не та. Поэтому руководство приняло правильное решение.

    – Кого хотели бы видеть у руля команды?

    – Я бы рекомендовал Игнашевича. Несмотря на результаты «Балтики», мне кажется, он грамотный тренер. Тем более, свой. Он понимает, как надо играть в обороне. А это важно.

    – Пишут, что главный кандидат на место Федотова – Николич. Как вам такой вариант?

    – Неплохое решение. Он говорит по-русски, знает нашу лигу. Он может помочь.

    – При Федотове ЦСКА выиграл Кубок России и серебро чемпионата. Как оцениваете такие достижения?

    – Это было на старом багаже. Сейчас нужен тренер, который повысит квалификацию команды и игроков. ЦСКА нужны новшества, и выбор нового наставника будет иметь очень большое значение для клуба.

    Роман Бабаев, комментируя отставку Федотова, сказал, что команде нужна перезагрузка, новые эмоции, новые идеи. Согласны?

    – Конечно. Все правильно. Нужно расставить всех на своих местах, наладить игру в обороне.

    – Вы назвали кандидатуру Игнашевича, но у него нет опыта работы в топ-клубах. Он потянет уровень ЦСКА?

    «Зенит» в свое время взял Семака без такого же опыта.

    – В «Зените» другие финансовые возможности и уровень игроков.

    – Согласен. Там селекция здорово работает, и клуб может много денег тратить на покупки. А мы опять будем рисковать. Николич – неплохой тренер, но я бы взял Игнашевича. Ему бы все помогали. Он же свой и уже поработал в РПЛ. «Балтика» при нем неплохо играла.

    – Если придет Николич, мы увидим перестройку игры у армейцев?

    – Да, он будет перестраивать игру. В обороне вообще была партизанщина, когда каждый играл за себя. Ничего не получалось, потому что не было страховки. Играли спустя рукава, безграмотно. Кроме того, команде надо прибавлять в нападении. Чалова надо продавать, пока не поздно. Надеюсь, при Николиче, если он придет, команда будет смотреться совсем по-другому.

    • Федотов работал в ЦСКА с лета 2022 года. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок России и стала серебряным призером в чемпионате. В этом году красно-синие закончили сезон на 6-й позиции.
    • Марко Николич возглавлял «Локомотив» в 2020–2021 годах. С мая 2023 года возглавляет эмиратский «Шабаб Аль-Ахли».

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    04.06.2024 07:55
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    Комментарии (13)
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    cska1948
    1717485507
    С импортными тренерами ЦСКА ещё ничего существенного не добивался. Посмотрим, как себя проявит Николич...
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    Красногвардейчик
    1717486298
    Пишут, что главный кандидат на место Федотова – Николич. Как вам такой вариант? =================== Хватит гонять лысых....Николич такой же физрук
    Ответить
    sined1951
    1717487419
    В ЦСКА сейчас обстановка как при назначении Алексея Березуцкого. Манипулируют теми же словами что и тогда: новые идеи, повышении классификации игроков, наведение порядка в защите и т.д. Игнашевич показал себя грамотным тренером, который может поставить игру команде, но давайте не забывать, что Балтика начала прилично играть только когда взяли зимой более квалифицированных иностранных игроков (8-10). Цска усилился только Файзуллаевым. По сравнению с другими лидерами это мизер. Пока в ЦСКА не наладят нормальную селекцию, не заменят в нападении Чалова с Заболотным никакой тренер их не спасет. Деньги решают ВСЕ!!!
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    TIMOTHY
    1717494170
    Не в коня корм ) 6 место так и будет
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    АлексМак
    1717494185
    Зачем Николича. Нужно либо Игнашевича, либо Ивича. Это лучшие варианты.
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    ABF
    1717504888
    Ухахатываюсь над теми, кто говорит: «Балтика не плохо играла!» Типа плохого ученика: «Я учил, учил, но ни хрена не выучил…»! 15-е место это, конечно, большущий успех, чё там говорить! Ну, старались ведь, но «не шмогли». Так в чём же заслуга тренера? Что не последние, а предпоследние? Ну, тогда Игнашевича в сборную!
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