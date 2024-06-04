Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – в первой четверке только игроки «Реала»

Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

Лидером списка остался вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Интересно, что игроки мадридцев заняли все места в топ-4.

С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.