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    • Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – в первой четверке только игроки «Реала»

    Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – в первой четверке только игроки «Реала»

    Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

    Лидером списка остался вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Интересно, что игроки мадридцев заняли все места в топ-4.

    С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

    1. Винисиус Жуниор («Реал»);
    2. Джуд Беллингем («Реал»);
    3. Тони Кроос («Реал»);
    4. Килиан Мбаппе («Реал»);
    5. Фил Фоден («Манчестер Сити»);
    6. Гарри Кейн («Бавария»);
    7. Флориан Вирц («Байер»);
    8. Родри («Манчестер Сити»);
    9. Родриго («Реал»);
    10. Антонио Рюдигер («Реал»);
    11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
    12. Букайо Сака («Арсенал»);
    13. Деклан Райс («Арсенал»);
    14. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
    15. Лионель Месси («Интер Майами»);
    16. Бернарду Силвa («Манчестер Сити»);
    17. Антуан Гризманн («Атлетико»);
    18. Матс Хуммельс («Боруссия Д»);
    19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
    20. Лаутаро Мартинес («Интер»).

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    Источник: Goal

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    04.06.2024 00:31
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    Комментарии (4)
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    Romeo 123
    1717458568
    А награду как всегда получит гном
    Ответить
    Азамат-Калыков-google
    1717508872
    Что тут делает середняк млс? Барсадрочеры скажут за чм 2022
    Ответить
    ZeBolotny
    1717512068
    Опять мячик подарят Месси. Всё как обычно...
    Ответить
    OtmOROzb-tv-google
    1717614705
    Роналду? Хорошие показатели или я не прав? Лига не та и мимо да?
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