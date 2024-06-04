Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – в первой четверке только игроки «Реала»

Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.
Лидером списка остался вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Интересно, что игроки мадридцев заняли все места в топ-4.
С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
- Винисиус Жуниор («Реал»);
- Джуд Беллингем («Реал»);
- Тони Кроос («Реал»);
- Килиан Мбаппе («Реал»);
- Фил Фоден («Манчестер Сити»);
- Гарри Кейн («Бавария»);
- Флориан Вирц («Байер»);
- Родри («Манчестер Сити»);
- Родриго («Реал»);
- Антонио Рюдигер («Реал»);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Букайо Сака («Арсенал»);
- Деклан Райс («Арсенал»);
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
- Лионель Месси («Интер Майами»);
- Бернарду Силвa («Манчестер Сити»);
- Антуан Гризманн («Атлетико»);
- Матс Хуммельс («Боруссия Д»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Лаутаро Мартинес («Интер»).