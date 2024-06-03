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    Зарема рассказала о работе Тедеско и Ваноли в «Спартаке»

    Зарема Салихова поделилась воспоминаниями о сотрудничестве с экс-тренерами «Спартака» Доменико Тедеско и Паоло Ваноли.

    • Немец возглавлял команду с 2019 по 2021 год.
    • Итальянец работал в столичном клубе в 2022 году.
    • Сейчас Тедеско тренирует сборную Бельгии, а Ваноли вывел «Венецию» в Серию А.

    «Ваноли мне запомнился четким и строгим тренером, который хотел сделать лучше не только команду, но и клуб. Для него было очень важно, чтобы каждый игрок, особенно молодой, прогрессировал.

    Также были высокие требования к организации всех рабочих процессов в клубе. Я постоянно задавала ему вопросы, как те или иные процессы выстраивались в «Интере» и «Челси».

    Могу возразить Евгению Мележикову, что Ваноли боялся своей тени. Мне он всегда прямо высказывал, что его не устраивало в работе клуба и как он видит разрешение ситуации. Возможно, Евгения Владимировича раздражало, что Ваноли не искал у него помощи, а ходил за ней ко мне и к Луке Каттани.

    Не на все вопросы тренера, особенно в спортивной части, Мележиков мог найти ответ. Ваноли, естественно, был в постоянной коммуникации со спортивным директором, который решал абсолютно все вопросы спортивного департамента. Это далеко не только трансферы.

    Также делал Тедеско, и это принесло «серебро», то есть схема вполне рабочая. После ухода из «Спартака» Тедеско возглавил «Лейпциг» и выиграл с ним Кубок Германии впервые в истории клуба, сейчас большие надежды у национальной команды Бельгии на Евро. Ваноли взял слабую «Венецию», которая стояла на вылет, и вывел еe в Серию А.

    Может кому-то и не нравится футбол Тедеско и Ваноли, но они успешно работают в Европе, а критиковавшие их некоторые ветераны, эксперты и блогеры сидят на тех же диванах в тех же студиях.

    Единственное за что они борются – это эфир-часы в разных ТВ и YouTube-программах, оставаясь много лет без работы в футболе», – сказала Зарема.

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    Источник: Metaratings

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    03.06.2024 15:37
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    Комментарии (7)
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    Spartak_forv@
    1717419016
    Я правильно понимаю,что теперь она не имеет отношения к Спартаку и можно ее не постить каждый день)?
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    Алексей З
    1717422413
    Самый обсуждаемый клуб это Спартак . Хочешь больше просмотров и комментарий , пиши о КБ. Тут сразу откликнутся и свои и чужие, а кому кроме бмжей интересен Зенит ? Да выиграл 6 чемпионств подряд и что , думаете болел прибавилось? Рост населения при СВО в Питере и области не растёт , так что всё на месте, новых бмжей ждать не приходится.
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    FCSpartakM
    1717431839
    "А критиковавшие их некоторые ветераны, эксперты и блогеры сидят на тех же диванах в тех же студиях." -это прям в студию Матч ТВ надо, чтобы вымораживала цитата их каждый раз.
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    Лыков-Денис-google
    1717434866
    ... отлично сказано!
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