Зарема рассказала о работе Тедеско и Ваноли в «Спартаке»

Зарема Салихова поделилась воспоминаниями о сотрудничестве с экс-тренерами «Спартака» Доменико Тедеско и Паоло Ваноли.

Немец возглавлял команду с 2019 по 2021 год.

Итальянец работал в столичном клубе в 2022 году.

Сейчас Тедеско тренирует сборную Бельгии, а Ваноли вывел «Венецию» в Серию А.

«Ваноли мне запомнился четким и строгим тренером, который хотел сделать лучше не только команду, но и клуб. Для него было очень важно, чтобы каждый игрок, особенно молодой, прогрессировал.

Также были высокие требования к организации всех рабочих процессов в клубе. Я постоянно задавала ему вопросы, как те или иные процессы выстраивались в «Интере» и «Челси».

Могу возразить Евгению Мележикову, что Ваноли боялся своей тени. Мне он всегда прямо высказывал, что его не устраивало в работе клуба и как он видит разрешение ситуации. Возможно, Евгения Владимировича раздражало, что Ваноли не искал у него помощи, а ходил за ней ко мне и к Луке Каттани.

Не на все вопросы тренера, особенно в спортивной части, Мележиков мог найти ответ. Ваноли, естественно, был в постоянной коммуникации со спортивным директором, который решал абсолютно все вопросы спортивного департамента. Это далеко не только трансферы.

Также делал Тедеско, и это принесло «серебро», то есть схема вполне рабочая. После ухода из «Спартака» Тедеско возглавил «Лейпциг» и выиграл с ним Кубок Германии впервые в истории клуба, сейчас большие надежды у национальной команды Бельгии на Евро. Ваноли взял слабую «Венецию», которая стояла на вылет, и вывел еe в Серию А.

Может кому-то и не нравится футбол Тедеско и Ваноли, но они успешно работают в Европе, а критиковавшие их некоторые ветераны, эксперты и блогеры сидят на тех же диванах в тех же студиях.

Единственное за что они борются – это эфир-часы в разных ТВ и YouTube-программах, оставаясь много лет без работы в футболе», – сказала Зарема.