Кавазашвили описал вратаря, который нужен «Зениту»

Анзор Кавазашвили считает, что «Зениту» не нужен голкипер топ-уровня.

– Приход Латышонка в «Зенит» – это хорошая идея или он недостаточно силен для петербуржцев?

– Я боюсь, что Латышонок пропадет в этой команде. Сразу его ставить не будут, а если он все-таки выйдет на поле и пропустит мяч, то его уберут и поставят вратаря, который давно играет.

Латышонку нельзя находится на скамейке запасных. Ему надо играть в основном составе. Для него это будет большой прогресс.

«Зениту» необязательно иметь сильного вратаря. Им нужен спокойный и уравновешенный голкипер, который не ловит звезд с неба, но и не допускает ошибок.

Там вся команда построена на трудовом подвиге. Они выходят на поле и два с половиной тайма бегают. Если в команде появиться футболист уровня Малкома или Халка, то, вероятно, «Зенит» вновь зацветет и будет неповторимым, каким был до минувшего сезона.

У них слаженная и ответственная команда. Они за большие деньги играют и выручают друг друга.

– Неужели в следующем сезоне Кержаков вновь будет основным? Ему уже 37 лет.

– Потому что он не допускает глупых ошибок. Он правильно выбирает место в воротах и ловит мячи, которые идут к нему в руки. Если он отбивает в прыжке, то его благодарят, если он пропускает сложный мяч, то его никто не обвиняет.

Он играет как спокойный и уравновешенный вратарь, о чем я говорил выше. Он играет в правильный вратарский футбол.

В таких командах как «Зенит» или в коллективах с сильной защитой вратари много не играют. Сзади они обеспечивают спокойствие и уверенную игру. Это очень важно, когда вратарь и защитники доверяют друг другу.