Символическая сборная сезона АПЛ по версии болельщиков

Английская Премьер-лига опубликовала команду сезона, составленную на основании голосования болельщиков.

В нее вошли футболисты «Арсенала», «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Сити» и «Астон Виллы».

Вратарь: Давид Рая («Арсенал»);

Защитники: Бен Уайт («Арсенал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Габриэль («Арсенал»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

Полузащитники: Коул Палмер («Челси»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Родри («Манчестер Сити»), Фил Фоден («Манчестер Сити»);

Нападающие: Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).