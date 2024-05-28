Символическая сборная сезона АПЛ по версии болельщиков

Английская Премьер-лига опубликовала команду сезона, составленную на основании голосования болельщиков.
В нее вошли футболисты «Арсенала», «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Сити» и «Астон Виллы».
Вратарь: Давид Рая («Арсенал»);
Защитники: Бен Уайт («Арсенал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Габриэль («Арсенал»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
Полузащитники: Коул Палмер («Челси»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Родри («Манчестер Сити»), Фил Фоден («Манчестер Сити»);
Нападающие: Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Источник: твиттер АПЛ