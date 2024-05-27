Газзаев возмущен признанием Лички лучшим тренером сезона РПЛ

Бывший тренер «Динамо» Валерий Газзаев не согласен с решением РПЛ признать Марцела Личку лучшим тренером сезона.

«Я сильно удивлен и возмущен! Не понимаю, почему лучшим тренером сезона в РПЛ признали Марцела Личку из «Динамо». По каким критериям люди голосовали? Что ставилось во главу угла? По-моему, очевидно, что в спорте в целом и в футболе частности, самое важное – результат. Какое место заняли бело-голубые? Бронза автоматически делает чешского специалиста лучшим в нашей лиге? При этом у него был самый реальный шанс из трех команд стать чемпионом...

Сергей Семак шесть раз подряд выиграл чемпионат России. Вдумайтесь: шесть раз подряд! Неужели этого мало?! Выиграть чемпионат один раз сложно, но можно. Но взять титул шесть раз кряду – это выдающееся достижение!» – сказал Газзаев.