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    • Газзаев возмущен признанием Лички лучшим тренером сезона РПЛ

    Газзаев возмущен признанием Лички лучшим тренером сезона РПЛ

    Бывший тренер «Динамо» Валерий Газзаев не согласен с решением РПЛ признать Марцела Личку лучшим тренером сезона.

    «Я сильно удивлен и возмущен! Не понимаю, почему лучшим тренером сезона в РПЛ признали Марцела Личку из «Динамо». По каким критериям люди голосовали? Что ставилось во главу угла? По-моему, очевидно, что в спорте в целом и в футболе частности, самое важное – результат. Какое место заняли бело-голубые? Бронза автоматически делает чешского специалиста лучшим в нашей лиге? При этом у него был самый реальный шанс из трех команд стать чемпионом...

    Сергей Семак шесть раз подряд выиграл чемпионат России. Вдумайтесь: шесть раз подряд! Неужели этого мало?! Выиграть чемпионат один раз сложно, но можно. Но взять титул шесть раз кряду – это выдающееся достижение!» – сказал Газзаев.

    • Для Лички это был 1-й сезон в «Динамо».
    • Контракт с чехом продлен.
    • «Динамо» не брало чемпионство с 1976 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.05.2024 17:27
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    Комментарии (35)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Красногвардейчик
    1716823197
    Сергей Семак шесть раз подряд выиграл чемпионат России. Вдумайтесь: шесть раз подряд! ================ Простите...не Семак, а газпром, с таким мешком и Боярский ни чуть не хуже справился бы))
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    andrei-sarap-yandex
    1716823904
    уважение ЛИЧКА за знание русского языка......хороший тренер
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1716824041
    ГАЗАЕВ ноль кинул АЛАНИЮ на деньги и развалил команду
    Ответить
    ...уефан
    1716824124
    ...вон оно, как Газзаева вштырило, наверное, что-то, кому-то обещал, но не срослось...
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    saf05
    1716825435
    Он в думе мозги напрягает, вот мозги то и высохли
    Ответить
    Павелий
    1716825500
    Семаку купили очередной чемпионат. Справедливее была бы победа Динамо.
    Ответить
    Клубничный
    1716829991
    Масквабадовцы, не злиться! Человек лишь сказал, что думает - дайте другим право на мнение!!!
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    k611
    1716834120
    В этом сезоне наверное нет лучшего тренера. Команды играли неровно, упускали массу возможностей оторваться от преследователей.
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    АлексМак
    1716837647
    вот именно. Всё просто,- завистно им...
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    FCSpartakM
    1716839299
    Семак наоборот провал года, потратили больше всех на трансферы, хотя состав и так был самый укомплектованный. Российские игроки деградируют, а новые бразильцы играют слабенько в атаке пока. Выиграли чемп из-за цирка, который уже не стоит мусолить.
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