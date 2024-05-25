В заключительном, 30 туре российской Премьер-лиги, «Оренбург» сыграет со «Спартаком». Игра состоится 25 мая и начнется в 16:30 по мск.

Команда Давида Деограсии выиграла семь матчей, в девяти поединках сыграла вничью и потерпела 13 поражений. «Оренбург» забил 34 гола и пропустил 41 мяч. Коллектив идет на 12 месте с 30 очками и на балл обгоняет команды из зоны стыковых матчей.

«Спартак»

Москвичи под руководством Владимира Слишковича вернулись в борьбу за попадание в топ-4. Команда выиграла 14 матчей, в семи играх сыграла вничью и потерпела восемь поражений. «Спартак» забил 41 гол и пропустил 32 мяча. Команда занимает пятую строчку, имеет в своем активе 49 очков и на балл отстает от четвертого места.

Прогноз на матч «Оренбург» – «Спартак»

«Спартак» выиграл две из трех последних очных встреч, еще в одном матче победил «Оренбург». В предстоящем поединке поставим на победу «Спартака» или ничью (1.70).