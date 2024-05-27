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  • Радимов жестко прокомментировал грязный поступок спартаковца Максименко в матче с «Оренбургом»

Радимов жестко прокомментировал грязный поступок спартаковца Максименко в матче с «Оренбургом»

27 мая 2024, 23:39
20

Бывший зенитовец Владислав Радимов оценил поступок вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче 30-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

  • Голкипер ударил соперника кулаком в пах.

«Я думаю, что VAR уже был в отпуске и судья вообще просмотрел. Но как? Это красная карточка. Мяча нет в игре. Удар кулаком человека. Неважно, куда он попал. В яйца, в голову. Какая разница? В правилах это написано.

Тут варианта два. Либо судьи не знают правила, либо не хотят следовать им в данной ситуации. Это квинтэссенция всего нашего чемпионата. Что хочу, то ворочу.

Сейчас будет экспертно-бестолковая комиссия, как она там называется…. Которая признает, что Максименко ударил футболиста «Оренбурга» с недостаточной силой для красной карточки. Так они напишут и оправдают его, да? Потом скажет Милорад Мажич, что у нас охеренное судейство. Ну все, вопрос закрыт», – сказал Радимов.

В ожидании новой главы: вспомните великие финалы ЛЧ по фото?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Максименко Александр Радимов Владислав
Комментарии (20)
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ягуар1979
1716843281
тушинские глоры а че не пишем что газпром все купил как вам такое судейство ваш недо вратарь бьет по яйцам из подтишка а красной не получил
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алдан2014
1716859728
Наверное Вадик прав,не спортивно. Хотя нападающий тоже хорош. Судя по видео неплохо вьехал
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NewLife
1716876975
Красную карточку тебе Буланова показала))
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alefreddy
1716877560
а если бы в Буланова въехал игрок двумя ногами он бы спасибо сказал
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erybov1965
1716879821
Ну,Радимов знает как все это происходит,ведь до этого многие годы так делали в отношении Зенита.
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andr45
1716888467
А, как Альфонс Радимов оценит эти факты? ZENITE - СПАРТАК Во втором тайме тот же Соболев упал в чужой штрафной, получив рукой по лицу от Барриоса. Интересно, что после матча Виктор КАШШАИ, возглавлявший в ту пору департамент судейства, заявил: «Контакт с рукой Барриоса был достаточно НЕЗНАЧИТЕЛЕН. Это футбол. Да, ЕСЛИ ПОЯВЛЯЕТСЯ КРОВЬ, ЗНАЧИТ КОНТАКТ БЫЛ БОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМ. А этот контакт существенным не был, был достаточно лёгким.». ЕВРОФУТБОЛ 18 июля 2020. АХМАТ — СПАРТАК На 88-й минуте матча 1-го тура вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия и форвард т «Спартака» Александр Соболев боролись за верховой мяч. Шелия упал на газон и намеренно ударил Соболева в голень. БЕЗБОРОДОВ решил не показывать красную карточку
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andr45
1716888500
А, как Альфонс Радимов оценит эти факты? красную карточку. ПАРИ НН - СПАРТАК Защитник нижегородцев Кирилл Гоцук с риском нанесения травмы сопернику вступил в единоборство с Айртоном. Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа. Он не смог выйти на поле во втором тайме. «Три судьи - резервный и два помощника - сказали, что ОНИ НЕ ВИДЕЛИ этот эпизод». Однако главный судья Иванов видел и его оценил. Более того, он оценил этот эпизод совместно с ВАР и не применил санкции к Гоцуку. А последний случай, когда АЛИП, не знаю по заданию сверху или по собственной инициативе, намеренно травмировал Торопа и радостный комментарий Андрея Мостового с угрозой для соперников: МОСТОВОЙ «Нурик — железная голова. Никому НЕ СОВЕТУЮ с
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МАН. Ю
1716967736
Обоссыте кто нибудь этого Буланова уже.))))
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Олег Аксёнов--google
1716992429
Буланов совсем пум-пурум-пампнулся...
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1717011608
Полевой игрок первым ударил вратаря, причем ногой. Справедливости ради, Влад ты тоже отчебучивал много чего за карьеру, тебе ли говорить)))
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