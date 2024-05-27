Радимов жестко прокомментировал грязный поступок спартаковца Максименко в матче с «Оренбургом»

Бывший зенитовец Владислав Радимов оценил поступок вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче 30-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

Голкипер ударил соперника кулаком в пах.

«Я думаю, что VAR уже был в отпуске и судья вообще просмотрел. Но как? Это красная карточка. Мяча нет в игре. Удар кулаком человека. Неважно, куда он попал. В яйца, в голову. Какая разница? В правилах это написано.

Тут варианта два. Либо судьи не знают правила, либо не хотят следовать им в данной ситуации. Это квинтэссенция всего нашего чемпионата. Что хочу, то ворочу.

Сейчас будет экспертно-бестолковая комиссия, как она там называется…. Которая признает, что Максименко ударил футболиста «Оренбурга» с недостаточной силой для красной карточки. Так они напишут и оправдают его, да? Потом скажет Милорад Мажич, что у нас охеренное судейство. Ну все, вопрос закрыт», – сказал Радимов.

Игрок всю карьеру проводит в «Спартаке».

В поле матч «Оренбург» – «Спартак» судил ростовчанин Сергей Иванов.

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