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    «Зенит» – «Ростов»: прогноз на матч 30 тура РПЛ, 25 мая

    В субботу, 25 мая, в 30-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Ростов». Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало – в 16:30 (мск).

    «Зенит»

    Команда Сергея Семака набрала 54 очка и занимает 2-е место в РПЛ. «Зенит» добыл 16 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 50:26.

    Для завоевания чемпионства «Зениту» нужна своя победа и неудача «Динамо» в Краснодаре.

    «Ростов»

    «Ростов» набрал 43 очка и находится на 7-м месте. Подопечные Валерия Карпина добыли 12 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 42:44.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

    • 29.07.23 «Ростов» – «Зенит» – 1:1;
    • 16.04.23 «Ростов» – «Зенит» – 0:0;
    • 02.10.22 «Зенит» – «Ростов» – 3:1;
    • 03.12.21 «Зенит» – «Ростов» – 2:2;
    • 01.08.21 «Ростов» – «Зенит» – 2:4.

    Прогноз на матч «Зенит» – «Ростов»

    У «Зенита» – бешеная мотивация, ведь победа оставляет шансы на чемпионство. «Ростов» не поднимется выше 6-го места, но перспектива подставить подножку Питеру выглядит заманчивой для банды Карпина. Прогноз – Ф2 (+2) с коэффициентом 1.70.

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    Источник: «Бомбардир»

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