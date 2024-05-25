В субботу, 25 мая, в 30-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Ростов». Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало – в 16:30 (мск).

Команда Сергея Семака набрала 54 очка и занимает 2-е место в РПЛ. «Зенит» добыл 16 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 50:26.

Для завоевания чемпионства «Зениту» нужна своя победа и неудача «Динамо» в Краснодаре.

«Ростов»

«Ростов» набрал 43 очка и находится на 7-м месте. Подопечные Валерия Карпина добыли 12 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 42:44.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

Прогноз на матч «Зенит» – «Ростов»

У «Зенита» – бешеная мотивация, ведь победа оставляет шансы на чемпионство. «Ростов» не поднимется выше 6-го места, но перспектива подставить подножку Питеру выглядит заманчивой для банды Карпина. Прогноз – Ф2 (+2) с коэффициентом 1.70.