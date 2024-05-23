Три игрока «Зенита» могут пропустить матч с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 30‑го тура РПЛ против «Ростова».
«Все в привычном режиме, изменений нет. Готовимся к матчу, который будет очень важным. Три команды претендуют на чемпионство. У каждого есть определенные шансы с разной долей вероятности стать чемпионами. Наша задача – постараться выиграть нашу игру, остальное от нас не зависит. Не понятно, смогут ли принять участие [в игре] Дуглас, Мостовой и Артур. Время еще есть, шансы тоже», – сказал Семак.
- «Зенит» с 54 очками занимает второе место в РПЛ. Лидирует московское «Динамо» (56), третьим идет «Краснодар» (53). «Зенит» завоюет титул в случае победы над ростовчанами и поражения «Динамо» от «Краснодара».
- Матчи 30-го тура пройдут 25 мая и начнутся в 16:30 мск.