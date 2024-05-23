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    Три игрока «Зенита» могут пропустить матч с «Ростовом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 30‑го тура РПЛ против «Ростова».

    «Все в привычном режиме, изменений нет. Готовимся к матчу, который будет очень важным. Три команды претендуют на чемпионство. У каждого есть определенные шансы с разной долей вероятности стать чемпионами. Наша задача – постараться выиграть нашу игру, остальное от нас не зависит. Не понятно, смогут ли принять участие [в игре] Дуглас, Мостовой и Артур. Время еще есть, шансы тоже», – сказал Семак.

    • «Зенит» с 54 очками занимает второе место в РПЛ. Лидирует московское «Динамо» (56), третьим идет «Краснодар» (53). «Зенит» завоюет титул в случае победы над ростовчанами и поражения «Динамо» от «Краснодара».
    • Матчи 30-го тура пройдут 25 мая и начнутся в 16:30 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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