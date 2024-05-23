Три игрока «Зенита» могут пропустить матч с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 30‑го тура РПЛ против «Ростова».

«Все в привычном режиме, изменений нет. Готовимся к матчу, который будет очень важным. Три команды претендуют на чемпионство. У каждого есть определенные шансы с разной долей вероятности стать чемпионами. Наша задача – постараться выиграть нашу игру, остальное от нас не зависит. Не понятно, смогут ли принять участие [в игре] Дуглас, Мостовой и Артур. Время еще есть, шансы тоже», – сказал Семак.