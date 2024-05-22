Халк рассказал о проблемах с российскими игроками в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Халк рассказал, как его не принимали в команде вместе с другим новобранцем – бельгийским хавбеком Акселем Витселем. Они пришли в петербургский клуб в сентябре 2012 года.

«Начало было сложным. Там были я и Витсель. Он был в «Бенфике», а я – в «Порту». Они подписали его, а затем и меня. В то время они заплатили за меня 60 миллионов евро.

Когда мы приехали, русские игроки начали завидовать, потому что они были старше.

Мы забивали голы, а ребята не праздновали, отворачивались. Они вообще нас бойкотировали. Помню, я тогда говорил своему агенту: «Мужик, я хочу уйти». Это было в первый год.

Он сказал, что президент [клуба] меня не отпустит. «Чувак, нас не очень хорошо приняли, они недовольны». Агент ответил: «Они пообещали, что все здесь изменят, поменяют раздевалку.

Я сказал, что мы пришли усилить состав. Я не хотел быть лучше кого-то. Если побеждаем, то все вместе.

Они не позволили мне уйти. Через полтора года я сказал, что собираюсь уйти. Тогда президент навел порядок в раздевалке, убрал четырех-пятерых игроков и продлил мой контракт. Тогда мы выиграли все, атмосфера была чудесной», – сказал Халк GaloTV.