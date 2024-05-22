Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Халк рассказал о проблемах с российскими игроками в «Зените»

    Халк рассказал о проблемах с российскими игроками в «Зените»

    Бывший нападающий «Зенита» Халк рассказал, как его не принимали в команде вместе с другим новобранцем – бельгийским хавбеком Акселем Витселем. Они пришли в петербургский клуб в сентябре 2012 года.

    «Начало было сложным. Там были я и Витсель. Он был в «Бенфике», а я – в «Порту». Они подписали его, а затем и меня. В то время они заплатили за меня 60 миллионов евро.

    Когда мы приехали, русские игроки начали завидовать, потому что они были старше.

    Мы забивали голы, а ребята не праздновали, отворачивались. Они вообще нас бойкотировали. Помню, я тогда говорил своему агенту: «Мужик, я хочу уйти». Это было в первый год.

    Он сказал, что президент [клуба] меня не отпустит. «Чувак, нас не очень хорошо приняли, они недовольны». Агент ответил: «Они пообещали, что все здесь изменят, поменяют раздевалку.

    Я сказал, что мы пришли усилить состав. Я не хотел быть лучше кого-то. Если побеждаем, то все вместе.

    Они не позволили мне уйти. Через полтора года я сказал, что собираюсь уйти. Тогда президент навел порядок в раздевалке, убрал четырех-пятерых игроков и продлил мой контракт. Тогда мы выиграли все, атмосфера была чудесной», – сказал Халк GaloTV.

    • Халк покинул «Зенит» в 2016 году. В составе команды бразилец выиграл чемпионат России (2014/2015), Кубок России (2015/2016) и Суперкубок России (2015).
    • Сейчас 37-летний бразилец выступает за «Атлетико Минейро».
    • Витсель играл в «Зените» до 2016 года. Сейчас 35-летний бельгиец выступает за «Атлетико».

    Новости по теме
    Экс-судья Егоров сказал, каких арбитров нужно назначить на решающие матчи 30-го тура 1
    Радимов ожидает, что Карпин даст сыграть молодежи «Ростова» в 30-м туре 8
    Глава «Зенита» Медведев ответил на вопрос о шутке Безрукова про деньги от «Краснодара» 5
    Источник: Noataque

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии (23)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    алдан2014
    1716354608
    Понаехали.. А теперь и своих не видно.
    Ответить
    Алексей З
    1716354756
    Президент (Миллер) сделал выбор, с этого и берёт начало построения Зенита (Сан-Пауло). Это всё было сделано ДО финансового фейрплея, в команду просто "вкачали" 100 млн.$, кто ещё в стране мог тогда себе такое позволить ?
    Ответить
    fakeid
    1716354779
    https://www.youtube.com/watch?v=nXGHUHYuJNQ тем не менее, спасибо за потрясающие голы спартаку, ливеру, атлетико, боруссии, севилье и там по мелочи. лучший гол, пожалуй, был коням. но даже любой хряк, после просмотра, скажет, что таких игроков в нашем чемпионате и близко не было. вагнер так по девяткам не стрелял.
    Ответить
    verofarm
    1716355288
    Халк хороший игрок,но не более.И в Зените часто на одной ноге играл,а в сборной вообще ничего не показал.И что значит выиграли всё?В лиге чемп ни Халк ни Витсель ни чем не помогли,а брали их именно под турнир.
    Ответить
    Номэд
    1716358595
    Ради одного бразилы полраздевалки русских убрали. Зенит - ПОЗОР российского футбола!
    Ответить
    СпорЦмен
    1716358706
    Денисов Иуда, пи*дорас!
    Ответить
    R_a_i_n
    1716359143
    Убрал четырех-пятерых игроков! Золотые слова.
    Ответить
    ...уефан
    1716359327
    ...раздевалочка-одевалочка.Одни в ней раздеваются-одеваются, другие переобуваются, а иных обувают на обе ноги сразу...
    Ответить
    The only one
    1716360260
    Так вот кто виноват, что в зените почти не осталось россиян
    Ответить
    Semenycch
    1716362926
    Определенные уроды, по другому сказать не могу, решили установить в Зените дедовщину, ну и в итоге получили своё! А одну мразь вообще на дух не перевариваю. Он был лидером Зенита, капитаном, играл в команде огромную роль, такую же как позже Кузяев, а потом предал Зенит! И именно эти уроды выдавили из команды великолепного, непостижимого тактика и стратега, лучшего тренера Зенита за всю историю Лучано Спаллетти!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+