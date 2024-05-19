В 34 туре чемпионата Франции «Монако» сыграет с «Нантом». Игра состоится в воскресенье, 19 мая, начнется в 22:00 по московскому времени.

«Монако»

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице, имеет в своем активе 64 очка. Команда выиграла 19 матчей, по семь раз сыграла вничью и потерпела поражение. Коллектив наколотил 64 гола и пропустил 42 мяча.

В предыдущем матче команда обыграла «Монпелье» (2:0).

«Нант»

Коллектив идет на 14 месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 33 очка. «Нант» выиграл девять встреч, в шести матчах сыграл вничью и потерпел 18 поражений. Команда наколотила 30 голов и пропустила 51 мяч.

В предыдущем матче «Нант» уступил «Лиллю» со счетом 1:2.

Прогноз на матч «Монако» – «Нант»

Две из трех последних очных встреч команд закончились ничьими, еще в одной игре победило «Монако». В предстоящей встрече «Монако» также фаворит матча – букмекеры дают 1.30 на победу команды Адди Хюттера.