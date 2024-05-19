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    • «Ахмат» – «Зенит»: прогноз на матч 29 тура российской Премьер-лиги, 19 мая

    «Ахмат» – «Зенит»: прогноз на матч 29 тура российской Премьер-лиги, 19 мая

    В 29 туре российской Премьер-лиги «Ахмат» в Грозном сыграет с питерским «Зенитом». Игра состоится в воскресенье, 19 мая, начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Ахмат»

    Грозненцы идут на десятом месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 35 очков. Команда Магомеда Адиева выиграла десять матчей, в пяти встречах сыграла вничью и потерпела 13 поражений. «Ахмат» забил 32 гола и пропустил 38 мячей.

    В предыдущем матче команда обыграла «Крылья Советов» (2:0).

    «Зенит»

    Подопечные Сергея Семака идут на третьем месте в турнирной таблице. Команда выиграла 15 матчей, в шести встречах сыграла вничью и потерпела семь поражений. «Зенит» набрал 51 балл, забил 45 голов и пропустил 25 мячей.

    В предыдущем матче команда в серии пенальти обыграла ЦСКА, в основное время игра закончилась со счетом 0:0.

    Прогноз на матч «Ахмат» – «Зенит»

    «Зенит» выиграл три последние очные встречи. Несмотря на отменную форму «Ахмата» и довольно невзрачные результаты петербуржцев в последних играх, поставим на «Зенит» (1.57).

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    Источник: «Бомбардир»

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