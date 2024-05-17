Андрей Мостовой обвинил Безрукова в неуважительном поведении в матче «Зенит» – «Рубин»

Полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому не понравилось, как вел себя в апрельском матче игрок «Рубина» Руслан Безруков (0:2).

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут перевода денег от «Краснодара».

Комитет РФС по этике 21 мая рассмотрит дело полузащитника «Рубина».

«Ситуация с Русланом Безруковым и разозлила ли шутка? Это не моe дело, меня эта ситуация не касается. А вот когда он уходил с поля, пять раз упал на поле, для него три раза выезжала машина. А он стоит, хлопает трибуне, фанатам «Зенита», вот это странно.

Первый год в РПЛ, не знаю, нужно уважать болельщиков, себя так вести неправильно», – считает Мостовой.