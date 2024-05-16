«Ювентус» может сегодня уволить Аллегри – известна причина

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может лишиться работы, несмотря на выигранный Кубок Италии.
Туринский клуб рассматривает вариант с немедленным увольнением 56-летнего специалиста.
Не исключено, что тренера отправят в отставку уже сегодня на фоне скандала с главным редактором Tuttosport Гвидо Вакиаго.
В «Ювентусе» крайне недовольны поведением Аллегри, портящим репутацию клуба.
- «Юве» осталось сыграть с «Болоньей» и «Монцей» в Серии А.
- Команда идет на 4-м месте в таблице итальянского чемпионата.
- Ожидается, что со следующего сезона туринцев будет возглавлять Тиаго Мотта.