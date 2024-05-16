«Ювентус» может сегодня уволить Аллегри – известна причина

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может лишиться работы, несмотря на выигранный Кубок Италии.

Туринский клуб рассматривает вариант с немедленным увольнением 56-летнего специалиста.

Не исключено, что тренера отправят в отставку уже сегодня на фоне скандала с главным редактором Tuttosport Гвидо Вакиаго.

В «Ювентусе» крайне недовольны поведением Аллегри, портящим репутацию клуба.