Определились первые два участника основного этапа Лиги Европы-2024/25

Стали известны первые участники лигового этапа Лиги Европы-2024/25 – «Атлетик» и «Ницца».

В среду клуб из Бильбао проиграл в матче 36-го тура Примеры «Сельте» (0:2) и потерял шансы побороться за место в Лиге чемпионов, отстав от «Атлетико». «Атлетик» получил право сыграть в лиговом этапе Лиги Европы благодаря победе в Кубке Испании, однако до вчерашнего дня еще сохранял шансы оказаться в более престижном турнире.

В Примере команда из Бильбао занимает 5-е место с 62 очками после 36 матчей. Математически «Атлетик» еще могут оттеснить на 7-ю позицию (у «Бетиса» 55 очков, у «Реал Сосьедад» – 54, обе команды провели по 35 встреч), но на место клуба в основном раунде ЛЕ это уже не повлияет.

Также место в лиговом этапе Лиги Европы завоевала «Ницца». Команда в среду проиграла «ПСЖ» (1:2) в перенесенном матче 32-го тура.

«Ницца» гарантировано станет 5-й в Лиге 1, что дает право сыграть в основном раунде ЛЕ. Перед последним туром чемпионата Франции она отстает на 4 очка от «Лилля» и «Бреста» и опережает на 4 очка «Ланс» и «Лион».

Предстоящий финал Кубка Франции, как и финалы еврокубков уже не повлияют на место «Ниццы» в лиговом этапе Лиги Европы.