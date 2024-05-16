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    • Определились первые два участника основного этапа Лиги Европы-2024/25

    Определились первые два участника основного этапа Лиги Европы-2024/25

    Стали известны первые участники лигового этапа Лиги Европы-2024/25 – «Атлетик» и «Ницца».

    В среду клуб из Бильбао проиграл в матче 36-го тура Примеры «Сельте» (0:2) и потерял шансы побороться за место в Лиге чемпионов, отстав от «Атлетико». «Атлетик» получил право сыграть в лиговом этапе Лиги Европы благодаря победе в Кубке Испании, однако до вчерашнего дня еще сохранял шансы оказаться в более престижном турнире.

    В Примере команда из Бильбао занимает 5-е место с 62 очками после 36 матчей. Математически «Атлетик» еще могут оттеснить на 7-ю позицию (у «Бетиса» 55 очков, у «Реал Сосьедад» – 54, обе команды провели по 35 встреч), но на место клуба в основном раунде ЛЕ это уже не повлияет.

    Также место в лиговом этапе Лиги Европы завоевала «Ницца». Команда в среду проиграла «ПСЖ» (1:2) в перенесенном матче 32-го тура.

    «Ницца» гарантировано станет 5-й в Лиге 1, что дает право сыграть в основном раунде ЛЕ. Перед последним туром чемпионата Франции она отстает на 4 очка от «Лилля» и «Бреста» и опережает на 4 очка «Ланс» и «Лион».

    Предстоящий финал Кубка Франции, как и финалы еврокубков уже не повлияют на место «Ниццы» в лиговом этапе Лиги Европы.

    • Лиговый этап ЛЕ сменит со следующего сезона групповой этап.
    • В нем выступит 36 команд.
    • Напрямую в лиговый этап ЛЕ попадет еще по 2 команды из Англии, Германии и Италии, по 1 – из Испании, Франции, Нидерландов и Португалии. Обладатель еще 1 путевки определится по результатам финал Лиги конференций, а 23 – в зависимости от итогов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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    Источник: «Бомбардир»

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