Чешский бренд собачьего корма стал партнером «Динамо»

«Динамо» сообщило о начале сотрудничества с брендом корма для домашних животных Brit.

«Среди гостей были полузащитник бело-голубых Александр Кутицкий и знаменитый ветеран клуба, тренер «Динамо-2» Владимир Рыков – оба со своими питомцами.

Это первый случай подобного сотрудничества в российском футболе. «Динамо», следуя мировым тенденциям, заявляет о себе как о pet friendly клубе – с максимально дружелюбным отношением к домашним животным.

У «Динамо» и его нового партнeра общие ценности. Бренд Brit выступает против любого жестокого обращения с животными. Кроме того, в производстве не используются ингредиенты, которые могут иметь негативное воздействие на здоровье питомцев.

Своей миссией бренд Brit считает благополучие питомцев и их хозяев, а его главный принцип – забота о здоровье и долголетии домашних животных. «Динамо» поддерживает эти правильные подходы и будет радо, если среди поклонников клуба будет как можно больше людей, которые любят домашних животных.

В рамках сотрудничества стороны запланировали различные активации. Одной из самых запоминающихся обещает стать конкурс АмбассаDOG: в его рамках каждый болельщик «Динамо» может выдвинуть своего четвероногого питомца, который станет нашим талисманом на целый сезон. Как будет происходить выбор будущего четвероногого амбассадора (а точнее, амбассадога) «Динамо», в чeм будут его привилегии и обязанности, мы вместе с Brit сообщим в ближайшее время.

Другая интересная активациях в планах партнeров – совместный выпуск специального спортивного корма Brit Premium Sport для собак, подверженных высоким физическим нагрузкам», – написали динамовцы.