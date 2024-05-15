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    Чешский бренд собачьего корма стал партнером «Динамо»

    «Динамо» сообщило о начале сотрудничества с брендом корма для домашних животных Brit.

    «Среди гостей были полузащитник бело-голубых Александр Кутицкий и знаменитый ветеран клуба, тренер «Динамо-2» Владимир Рыков – оба со своими питомцами.

    Это первый случай подобного сотрудничества в российском футболе. «Динамо», следуя мировым тенденциям, заявляет о себе как о pet friendly клубе – с максимально дружелюбным отношением к домашним животным.

    У «Динамо» и его нового партнeра общие ценности. Бренд Brit выступает против любого жестокого обращения с животными. Кроме того, в производстве не используются ингредиенты, которые могут иметь негативное воздействие на здоровье питомцев.

    Своей миссией бренд Brit считает благополучие питомцев и их хозяев, а его главный принцип – забота о здоровье и долголетии домашних животных. «Динамо» поддерживает эти правильные подходы и будет радо, если среди поклонников клуба будет как можно больше людей, которые любят домашних животных.

    В рамках сотрудничества стороны запланировали различные активации. Одной из самых запоминающихся обещает стать конкурс АмбассаDOG: в его рамках каждый болельщик «Динамо» может выдвинуть своего четвероногого питомца, который станет нашим талисманом на целый сезон. Как будет происходить выбор будущего четвероногого амбассадора (а точнее, амбассадога) «Динамо», в чeм будут его привилегии и обязанности, мы вместе с Brit сообщим в ближайшее время.

    Другая интересная активациях в планах партнeров – совместный выпуск специального спортивного корма Brit Premium Sport для собак, подверженных высоким физическим нагрузкам», – написали динамовцы.

    • Brit на рынке более 30 лет.
    • С 2021 года продукция компании производится в России.
    • «Динамо» – лидер РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии (9)
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    fakeid
    1715782568
    ладно, обойдёмся без шуток уровня тарасовки. вопрос в другом: а как они вообще вышли на россию в условиях санкций? не боятся, что ли? и, главное, как они будут ввозить и сбывать свою продукцию здесь? без продаж это всё не имеет смысла. или корма для животных санкциям не подлежат? кто-нибудь умный и шарящий в теме - подскажите.
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    vladik12
    1715783414
    Почему из ветеранов пригласили Вовку "Снежка" Рыкова, а не Газзаева?
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    paracetamol
    1715784133
    Сегодня собачий корм подарят ментов, а завтра Вампиром отблагодарят!
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    ...уефан
    1715784510
    ... чешский бред собачьего дерьма...
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    Cleaner
    1715786350
    СТЫДНО за Динамо. За упаковку косточек продалось...(((
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    Цугундeр
    1715788786
    "..и легавая застыла чутко."
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