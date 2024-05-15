Аршавин высказался о поражении «Спартака» от «Балтики» в финале Пути регионов

Андрей Аршавин поделился впечатлениями от финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Балтика» дома победила «Спартак» – 1:0.

Калининградцы сыграют в суперфинале турнира либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.

Москвичи вылетели из Кубка.

– Случилось то, что и предполагалось: болельщики стали «12‑м игроком» для «Балтики». Это им помогло не сломаться во втором тайме, когда они реально просели. Они – молодцы.

– Что случилось у «Спартака» с реализацией моментов?

– У них повторилась игра с «Краснодаром». Там тоже у «Спартака» были моменты, но забили только один гол.

На самом деле, «Спартак» не так много забивает в атаке при Слишковиче. В матче с «Балтикой» им где‑то не хватило мастерства и хладнокровия.