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    • Аршавин высказался о поражении «Спартака» от «Балтики» в финале Пути регионов

    Аршавин высказался о поражении «Спартака» от «Балтики» в финале Пути регионов

    Андрей Аршавин поделился впечатлениями от финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России.

    • «Балтика» дома победила «Спартак» – 1:0.
    • Калининградцы сыграют в суперфинале турнира либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.
    • Москвичи вылетели из Кубка.

    – Случилось то, что и предполагалось: болельщики стали «12‑м игроком» для «Балтики». Это им помогло не сломаться во втором тайме, когда они реально просели. Они – молодцы.

    – Что случилось у «Спартака» с реализацией моментов?

    – У них повторилась игра с «Краснодаром». Там тоже у «Спартака» были моменты, но забили только один гол.

    На самом деле, «Спартак» не так много забивает в атаке при Слишковиче. В матче с «Балтикой» им где‑то не хватило мастерства и хладнокровия.

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    Источник: «Матч ТВ»

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