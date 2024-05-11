Главный тренер ЦСКА прокомментировал чемпионскую гонку

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ сказал, что борьба за победу в чемпионате России еще не закончена.

– Впереди матч на Кубок, останетесь в Питере?

– Улетаем, здесь слишком большой отрезок до следующей игры. Мы думали об этом, но три дня в гостинице – это не очень хорошо, а перелет не очень длинный. Вернемся сюда 14 мая.

– Играть вторым номером и отдать инициативу было вашим планом?

– Были моменты, когда мы успешно высоко прессинговали. «Зенит» пытался использовать пространство за линией обороны, мы были вынуждены опуститься. Последние 15 минут вынужденно сели ощутимо глубже в обороне. Мы справились, и это хорошо.

– ЦСКА вне чемпионской гонки. Являетесь ли вы человеком, который закончил чемпионскую гонку для «Зенита»?

– Появилась хорошая конкуренция, так сложилось, что вся лидирующая тройка выровнялась. Была подборка, кто сколько очков потерял – теряли все лидеры. Чемпионская гонка впереди, еще ничего не закончено.