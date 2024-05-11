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    Главный тренер ЦСКА прокомментировал чемпионскую гонку

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ сказал, что борьба за победу в чемпионате России еще не закончена.

    – Впереди матч на Кубок, останетесь в Питере?

    – Улетаем, здесь слишком большой отрезок до следующей игры. Мы думали об этом, но три дня в гостинице – это не очень хорошо, а перелет не очень длинный. Вернемся сюда 14 мая.

    – Играть вторым номером и отдать инициативу было вашим планом?

    – Были моменты, когда мы успешно высоко прессинговали. «Зенит» пытался использовать пространство за линией обороны, мы были вынуждены опуститься. Последние 15 минут вынужденно сели ощутимо глубже в обороне. Мы справились, и это хорошо.

    – ЦСКА вне чемпионской гонки. Являетесь ли вы человеком, который закончил чемпионскую гонку для «Зенита»?

    – Появилась хорошая конкуренция, так сложилось, что вся лидирующая тройка выровнялась. Была подборка, кто сколько очков потерял – теряли все лидеры. Чемпионская гонка впереди, еще ничего не закончено.

    • ЦСКА набрал 42 очка и занимает 6-е место в РПЛ.
    • 15 мая «Зенит» и ЦСКА сыграют в Санкт-Петербурге в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.
    • «Зенит» занимает 1-е место в РПЛ с 51 очком. Однако лидером по потерянным очкам является «Динамо», на счету которого 50 очков.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.05.2024 22:30
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