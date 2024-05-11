В субботу, 11 мая, в 36-м туре итальянской Серии А сыграют «Милан» и «Кальяри». Матч пройдет в Милане, начало – в 21:45 (мск).

«Милан»

Команда Стефано Пиоли набрала 71 очко и занимает 2-е место в Серии А. «Милан» добыл 21 победу, 8 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 67:42.

Отрыв команды от 3-го места составляет 5 очков.

«Кальяри»

Сардинийцы набрали 33 очка и находятся на 15-м месте в таблице. Подопечные Клаудио Раньери добыли 7 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 37:60.

Отрыв «Кальяри» от зоны вылета составляет 3 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Милан» – «Кальяри»

«Милан» еще не гарантировал себе 2-е место, «Кальяри» продолжает борьбу за выживание в Серии А. Полагаем, что класс хозяев сыграет свою роль. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.