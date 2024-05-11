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    «Милан» – «Кальяри»: прогноз на матч 36 тура Серии А, 11 мая

    В субботу, 11 мая, в 36-м туре итальянской Серии А сыграют «Милан» и «Кальяри». Матч пройдет в Милане, начало – в 21:45 (мск).

    «Милан»

    Команда Стефано Пиоли набрала 71 очко и занимает 2-е место в Серии А. «Милан» добыл 21 победу, 8 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 67:42.

    Отрыв команды от 3-го места составляет 5 очков.

    «Кальяри»

    Сардинийцы набрали 33 очка и находятся на 15-м месте в таблице. Подопечные Клаудио Раньери добыли 7 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 37:60.

    Отрыв «Кальяри» от зоны вылета составляет 3 очка.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 27.09.23 «Кальяри»«Милан» – 1:3;
    • 19.03.22 «Кальяри» – «Милан» – 0:1;
    • 29.08.21 «Милан» – «Кальяри» – 4:1;
    • 16.05.21 «Милан» – «Кальяри» – 0:0;
    • 18.01.21 «Кальяри» – «Милан» – 0:2.

    Прогноз на матч «Милан» – «Кальяри»

    «Милан» еще не гарантировал себе 2-е место, «Кальяри» продолжает борьбу за выживание в Серии А. Полагаем, что класс хозяев сыграет свою роль. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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