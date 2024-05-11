В субботу, 11 мая, в 36-м туре итальянской Серии А сыграют «Милан» и «Кальяри». Матч пройдет в Милане, начало – в 21:45 (мск).
«Милан»
Команда Стефано Пиоли набрала 71 очко и занимает 2-е место в Серии А. «Милан» добыл 21 победу, 8 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 67:42.
Отрыв команды от 3-го места составляет 5 очков.
«Кальяри»
Сардинийцы набрали 33 очка и находятся на 15-м месте в таблице. Подопечные Клаудио Раньери добыли 7 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 37:60.
Отрыв «Кальяри» от зоны вылета составляет 3 очка.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 27.09.23 «Кальяри» – «Милан» – 1:3;
- 19.03.22 «Кальяри» – «Милан» – 0:1;
- 29.08.21 «Милан» – «Кальяри» – 4:1;
- 16.05.21 «Милан» – «Кальяри» – 0:0;
- 18.01.21 «Кальяри» – «Милан» – 0:2.
Прогноз на матч «Милан» – «Кальяри»
«Милан» еще не гарантировал себе 2-е место, «Кальяри» продолжает борьбу за выживание в Серии А. Полагаем, что класс хозяев сыграет свою роль. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.