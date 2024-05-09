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    • «Аталанта» – «Марсель»: прогноз на матч 1/2 Лиги Европы, 9 мая

    «Аталанта» – «Марсель»: прогноз на матч 1/2 Лиги Европы, 9 мая

    В четверг, 9 мая, в ответном полуфинальном матче Лиги Европы сыграют «Аталанта» и «Марсель». Матч пройдет в Бергамо, начало – в 22:00 (мск). В первом матче во Франции команды сыграли вничью – 1:1.

    «Аталанта»

    Команда Джана Пьеро Гасперини, играя в группе ЛЕ со «Спортингом», «Штурмом» и «Ракувом», заняла 1-е место. В 1/8 финала «Аталанта» переиграла «Спортинг» (1:1, 2:1), а в четвертьфинале выбила «Ливерпуль» (3:0, 0:1).

    «Марсель»

    «Марсель» занял 2-е место в группе ЛЕ с «Брайтоном», «Аяксом» и АЕК. В 1/16 финала подопечные Жана-Луи Гассе обыграли «Шахтер» (2:2, 3:1), в 1/8 финала – «Вильярреал» (4:0, 1:3), а в четвертьфинале – «Бенфику» (1:2, 1:0, по пен. 4:2).

    Очные встречи

    До нынешнего сезона команды не встречались в официальных поединках.

    Прогноз на матч «Аталанта» – «Марсель»

    «Аталанта» была фаворитом пары после жеребьевки и остается им после ничьей в первом матче. Тем не менее, «Марсель» не сдастся без боя и наверняка постарается обезопасить, прежде всего, свои ворота. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 2.05.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.05.2024 09:54
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