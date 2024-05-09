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    • «Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 31 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 9 мая

    «Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 31 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 9 мая

    В четверг, 9 мая, в 31-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Охдуд» и «Аль-Наср». Игра состоится в Наджране, начало – в 21:00 (мск).

    «Аль-Охдуд»

    Команда Жорже Мендосы набрала 28 очков и занимает 15-е место в чемпионате, опережая находящийся на 16-й строке (в зоне вылета) клуб «Абха» по дополнительным показателям. «Аль-Охдуд» добыл 8 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 18 поражений, разница мячей – 27:47.

    «Аль-Наср»

    «Аль-Наср» набрал 74 очка и располагается на 2-м месте. Подопечные Луиша Каштру добыли 24 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 90:35.

    Отставание от 1-го места составляет 12 очков – догнать «Аль-Хиляль» поможет только чудо.

    Очные встречи

    Команды встречались лишь однажды – в первом круге нынешнего сезона «Аль-Наср» уверенно победил со счетом 3:0.

    Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»

    Вряд ли «Аль-Охдуд» удивит Роналду и компанию. «Аль-Наср» должен побеждать и продолжать погоню за «Аль-Хилялем». Прогноз – Ф2 (-1,5) с коэффициентом 1.75.

    «Аль-охдуд» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 31 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 9 мая

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.05.2024 09:47
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