В четверг, 9 мая, в 31-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Охдуд» и «Аль-Наср». Игра состоится в Наджране, начало – в 21:00 (мск).

«Аль-Охдуд»

Команда Жорже Мендосы набрала 28 очков и занимает 15-е место в чемпионате, опережая находящийся на 16-й строке (в зоне вылета) клуб «Абха» по дополнительным показателям. «Аль-Охдуд» добыл 8 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 18 поражений, разница мячей – 27:47.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» набрал 74 очка и располагается на 2-м месте. Подопечные Луиша Каштру добыли 24 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 90:35.

Отставание от 1-го места составляет 12 очков – догнать «Аль-Хиляль» поможет только чудо.

Очные встречи

Команды встречались лишь однажды – в первом круге нынешнего сезона «Аль-Наср» уверенно победил со счетом 3:0.

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»

Вряд ли «Аль-Охдуд» удивит Роналду и компанию. «Аль-Наср» должен побеждать и продолжать погоню за «Аль-Хилялем». Прогноз – Ф2 (-1,5) с коэффициентом 1.75.