Тен Хаг теряет авторитет у игроков «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» пока не собирается увольнять Эрика тен Хага с поста главного тренера, но растущая неопределенность вокруг его будущего в клубе разрушает авторитет тренера в раздевалке.

По данным Daily Mail, еще в апреле игроки начали считать, что тренера уволят по окончании сезона. Это влияет на то, как футболисты реагируют на указания нидерландца во время матчей и тренировок.

Игроки сделали вывод об уходе тен Хага исходя из действий и заявлений крупнейшего индивидуального акционера «МЮ», руководителя компании Ineos Джима Рэтклиффа и директора по спорту в Ineos Дейва Брейлсфорда.

До недавнего времени у Ineos не было решения по поводу будущего тен Хага. Одна из причин – отсутствие достойных альтернатив. После победы 4:3 над «Ливерпулем» в клубе думали, что нидерландцу можно доверить работу с командой уже при новой управленческой структуре. Однако поражения от «Кристал Пэлас» и «Челси», ничьи с «Бернли» и «Борнмутом», а также ход матча с «Ковентри», вероятно, стали решающими для решения не в пользу тен Хага.

Ineos позволит ему доработать до конца сезона, но в клубе предполагают, что в случае совсем уж ужасных результатов нидерландца уволят, а исполняющим обязанности главного тренера назначат Стива Макларена.