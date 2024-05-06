В понедельник, 6 мая, в 36-м туре АПЛ сыграют «Кристал Пэлас» и «МЮ». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 22:00 (мск).

«Кристал Пэлас»

Команда Оливера Гласнера находится на 14-м месте в АПЛ, набрав 40 очков. Лондонцы добыли 10 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей 45:57.

«МЮ»

«МЮ» набрал 54 очка и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Эрика тен Хага добыли 16 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 52:51.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

30.09.23 «МЮ» – «Кристал Пэлас» – 0:1;

04.02.23 «МЮ» – «Кристал Пэлас» – 2:1;

18.01.23 «Кристал Пэлас» – «МЮ» – 1:1;

22.05.22 «Кристал Пэлас» – «МЮ» – 1:0;

05.12.21 «МЮ» – «Кристал Пэлас» – 1:0.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»

«Кристал Пэлас» спокойно доигрывает сезон, а вот «МЮ» продолжает битву за попадание в еврокубки. Ожидаем яркого матча с обменом голами, наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.47.