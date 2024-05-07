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    Тен Хаг сказал, подходит ли он для работы в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после матча 36-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:4) ответил на вопрос, является ли подходящим человеком для этой работы.

    «Безусловно. Когда у нас доступны нужные игроки, наш состав очень хорош. Нам не хватает почти всех защитников, и из-за этого у нас проблемы», – сказал тен Хаг.

    • «МЮ» занимает 8-е место в АПЛ с 54 очками после 35 матчей. Столько же очков у «Челси». У идущего 6-м «Ньюкасла» – 56 очков.
    • В этом сезоне клуб пропустил 81 гол во всех турнирах этого сезона – такого не было с 1977 года.
    • «МЮ» потерпел 13 поражений за один чемпионат – худший результат с сезона-1989/90.

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    Источник: Sky Sports

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