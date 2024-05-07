Тен Хаг сказал, подходит ли он для работы в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после матча 36-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:4) ответил на вопрос, является ли подходящим человеком для этой работы.

«Безусловно. Когда у нас доступны нужные игроки, наш состав очень хорош. Нам не хватает почти всех защитников, и из-за этого у нас проблемы», – сказал тен Хаг.