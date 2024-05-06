В понедельник, 6 мая, «Факел» в Воронеже сыграет с питерским «Зенитом». Игра состоится в 27 туре российской Премьер-лиги и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Факел»

Воронежцы идут на 13 месте в турнирной таблице. Команда выиграла шесть матчей, в девяти встречах сыграла вничью и потерпела 11 поражений. «Факел» забил 19 голов и пропустил 28 мячей. Коллектив набрал 27 очков.

В предыдущем матче «Факел» сыграл вничью с «Сочи» (0:0).

«Зенит»

Петербуржцы лидируют в турнирной таблице, имеют в своем активе 50 очков. Команда выиграла 15 матчей, в пяти играх сыграла вничью и потерпела шесть поражений. «Зенит» забил 44 гола и пропустил 23 мяча.

В предыдущей встрече подопечные Сергея Семака сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

Прогноз на матч «Факел» – «Зенит»

«Зенит» выиграл три предыдущие очные встречи. Наверняка команда возьмет три очка и в предстоящем поединке с «Факелом». Наш прогноз – победа «Зенита» (1.64).