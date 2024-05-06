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    • «Факел» – «Зенит»: прогноз на матч 27 тура российская Премьер-лига, 6 мая

    «Факел» – «Зенит»: прогноз на матч 27 тура российская Премьер-лига, 6 мая

    В понедельник, 6 мая, «Факел» в Воронеже сыграет с питерским «Зенитом». Игра состоится в 27 туре российской Премьер-лиги и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Факел»

    Воронежцы идут на 13 месте в турнирной таблице. Команда выиграла шесть матчей, в девяти встречах сыграла вничью и потерпела 11 поражений. «Факел» забил 19 голов и пропустил 28 мячей. Коллектив набрал 27 очков.

    В предыдущем матче «Факел» сыграл вничью с «Сочи» (0:0).

    «Зенит»

    Петербуржцы лидируют в турнирной таблице, имеют в своем активе 50 очков. Команда выиграла 15 матчей, в пяти играх сыграла вничью и потерпела шесть поражений. «Зенит» забил 44 гола и пропустил 23 мяча.

    В предыдущей встрече подопечные Сергея Семака сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

    Прогноз на матч «Факел» – «Зенит»

    «Зенит» выиграл три предыдущие очные встречи. Наверняка команда возьмет три очка и в предстоящем поединке с «Факелом». Наш прогноз – победа «Зенита» (1.64).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Конопляных дел мастер
    1714979246
    Победа Зенита с крупным счётом.
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