В понедельник, 6 мая, «Локомотив» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет в 27 туре российской Премьер-лиги и начнется в 20:30 по московскому времени.

«Локомотив»

Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» выиграл 10 матчей, сыграл вничью 11 раз и потерпел пять поражений. Команда забила 44 гола и пропустила 37 мячей. В активе «Локомотива» 41 балл.

В предыдущем матче команда уступила «Спартаку» (2:3).

Ростовчане идут на седьмом месте в турнирной таблице. Команда выиграла 11 встреч, в семи поединках сыграла вничью и потерпела восемь поражений. «Ростов» забил и пропустил по 39 голов. Команда набрала 40 баллов.

«Ростов» в предыдущем матче уступил «Балтике» (0:1).

Прогноз на матч «Локомотив» – «Ростов»

«Локомотив» выиграл два из трех последних очных матча, в одной встрече победил «Ростов». В предстоящей встрече поставим на победу «Локомотива» (2.17).