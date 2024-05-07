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    Галактионов подвел итоги матча с «Ростовом»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

    – На первый план вышла организация и игровая дисциплина на поле. Ребята – красавцы, они очень внимательно сыграли в обороне. Мы готовились к такому давлению со стороны «Ростова», что будет много переводов, надо будет забирать много подборов. Всe это оказалось знакомо.

    – Оцените выступление Батракова в матче.

    – Он молодец, качественно сыграл, не выпадал. Временами был очень хорош в подыгрыше, сделал большой объем работы, не растерялся. Доказывает, что он игрок обоймы, способен конкурировать и играть.

    Что касается Сулейманова, он выполнил свою работу в матче. Есть игроки, которые хороши на мяче, но есть игроки, которым надо выполнять черновую работу: когда мы говорим о действиях без мяча, прессинге, когда нужно закрывать определенные зоны и выбегать за спину, то этот функционал был на нем, и он своей активностью много разгружал тех ребят, которые больше работают на мяче.

    • «Локомотив» с 44 очками занимает 4-е место в РПЛ с отставанием в 6 очков от 3-й позиции.
    • «Ростов» идет 7-м с 40 очками.

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    Источник: «Матч ТВ»

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