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    • ЦСКА – «Рубин»: прогноз на матч 27 тура российская Премьер-лига, 6 мая

    ЦСКА – «Рубин»: прогноз на матч 27 тура российская Премьер-лига, 6 мая

    В понедельник, 6 мая, столичный ЦСКА дома сыграет с «Рубином». Игра пройдет в 27 туре РПЛ и начнется в 20:30 по московскому времени.

    ЦСКА

    Команда занимает восьмое место в турнирной таблице, имеет в своем активе 38 очков. ЦСКА выиграл девять матчей, в 11 встречах сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Коллектив наколотил 45 голов и пропустил 36 мячей.

    В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).

    «Рубин»

    Казанцы идут на девятом месте в турнирной таблице. Команда выиграла десять матчей, в семи встречах сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Рубин» забил 24 гола и пропустил 31 мяч. В активе коллектива 37 очков.

    В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Уралом» (1:1).

    Прогноз на матч ЦСКА – «Рубин»

    В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече поставим на ЦСКА – 1.84.

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    Источник: «Бомбардир»

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