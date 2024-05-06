В понедельник, 6 мая, столичный ЦСКА дома сыграет с «Рубином». Игра пройдет в 27 туре РПЛ и начнется в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА

Команда занимает восьмое место в турнирной таблице, имеет в своем активе 38 очков. ЦСКА выиграл девять матчей, в 11 встречах сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Коллектив наколотил 45 голов и пропустил 36 мячей.

В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).

«Рубин»

Казанцы идут на девятом месте в турнирной таблице. Команда выиграла десять матчей, в семи встречах сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Рубин» забил 24 гола и пропустил 31 мяч. В активе коллектива 37 очков.

В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Уралом» (1:1).

Прогноз на матч ЦСКА – «Рубин»

В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече поставим на ЦСКА – 1.84.