Рахимов пошутил о продаже Даку и покупке игроков «Байера»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) сказал, что почерпнул из игры «Байера», ставшего чемпионом Германии и пока не потерпевшего ни одного поражения в этом сезоне.

– Когда Даку не реализовал выход один на один в концовке, не было мысли, что ничья – это скорее упущенная победа?

– У меня промелькнуло: не купят его теперь, слава богу (смеется).

– В Бундеслиге «Байер» показывает фантастическую игру. Что-нибудь для себя почерпнули от этой команды?

– Игроков. Я бы хотел троих-четверых (смеется). Игра у них поставлена, но качество игроков, исполнение у команды великолепное. Во многих матчах они дожимали соперника в концовках, потому что замены меняли темп, и они забивали. При таких результатах ты получаешь уверенность в своих силах, кураж. Это важно. Я вижу эти психологические аспекты, которые делают «Байер» еще сильнее.

– Поздравили Илью Рожкова с первым голом?

– Нет, потому что один – это мало (смеется). Конечно, поздравил, но сказал, что завтра новый день. Нужно добавлять, потому что ошибок тоже много.