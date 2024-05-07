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    Рахимов пошутил о продаже Даку и покупке игроков «Байера»

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) сказал, что почерпнул из игры «Байера», ставшего чемпионом Германии и пока не потерпевшего ни одного поражения в этом сезоне.

    – Когда Даку не реализовал выход один на один в концовке, не было мысли, что ничья – это скорее упущенная победа?

    – У меня промелькнуло: не купят его теперь, слава богу (смеется).

    – В Бундеслиге «Байер» показывает фантастическую игру. Что-нибудь для себя почерпнули от этой команды?

    – Игроков. Я бы хотел троих-четверых (смеется). Игра у них поставлена, но качество игроков, исполнение у команды великолепное. Во многих матчах они дожимали соперника в концовках, потому что замены меняли темп, и они забивали. При таких результатах ты получаешь уверенность в своих силах, кураж. Это важно. Я вижу эти психологические аспекты, которые делают «Байер» еще сильнее.

    – Поздравили Илью Рожкова с первым голом?

    – Нет, потому что один – это мало (смеется). Конечно, поздравил, но сказал, что завтра новый день. Нужно добавлять, потому что ошибок тоже много.

    • Голы у «Рубина» в прошедшем матче забили Илья Рожков на 42-й минуте и Мирлинд Даку на 90+2-й. Для албанца этот мяч стал 8-м в нынешнем чемпионате России.
    • Казанцы занимают 9-е место в РПЛ с 38 очками после 27 матчей.

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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