Рахимов ответил на вопрос, что не так с Шабанхаджаем

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) оценил выступления австрийского нападающего команды Дардана Шабанхаджая.

– Шабанхаджай, кажется, не влился в коллектив, показывает катастрофическую игру. Что с ним не так?

– Он играет только две фазы в игре. Когда команда владеет с мячом и когда мы играем в контратаку. В оборону он не был приучен играть. Все передачи между линиями проходили там, где был он. Он поздно реагировал, для него это новое. Но он может владеть мячом на скорости, один в один обыграть. Эти качества дорого стоят.

Наша задача – научить его другим фазам – обороне и отбору мяча. Это процесс непростой, потому что он три года играл, когда есть простор. Теперь его нужно перестроить. Он ранимый парень. Его сначала нужно похвалить, а потом уже указать на ошибки. Мы делаем его нарезки и позитивных, и негативных моментов. Мы не прибиваем футболистов.