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    • «Боруссия Д» – «ПСЖ»: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов, 1 мая

    «Боруссия Д» – «ПСЖ»: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов, 1 мая

    В среду, 1 мая, в матче полуфинала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» дома примет «ПСЖ». Поединок начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Боруссия Д»

    В последних пяти матчах дортмундцы выиграли две встречи, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда забила девять голов и пропустила 10 мячей. «Боруссия Д» владеет мячом на протяжении 57,4% игрового времени.

    В предыдущем матче дортмундцы разгромно уступили «Лейпцигу» (1:4).

    «ПСЖ»

    Парижане в последних пяти матчах выиграли три встречи, по разу сыграли вничью и потерпели поражение. Команда владеет мячом на протяжении 63,6% игрового времени. «ПСЖ» забил 17 голов и пропустил девять мячей.

    В предыдущем матче «ПСЖ» сыграл вничью с «Гавром» – 3:3.

    Прогноз на матч «Боруссия Д» – «ПСЖ»

    В трез последних очных встречах дважды выигрывали футболисты «ПСЖ», еще в одном матче была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече нет явного фаворита, но наверняка можно ожидать множества голов. Поставим на ТБ 2.5 за 1.49, а также ОЗ да за 1.44.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.05.2024 09:13
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