Президент «Ростова» одним словом охарактеризовал Роналдо

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц признался, что очень доволен покупкой бразильского вингера Роналдо.
– У Роналдо четыре гола.
– Ну, красавчик же! Хорошее приобретение.
– Приобретения окупаются?
– Мы довольны всеми трансферами.
– Получается, работа Алексея Рыскина на «пять с плюсом»?
– Не только Алексея Анатольевича. Он возглавляет спортивный блок, но там есть еще и другие ребята.
Работа наших селекционеров Антонкина и Андрющенко заслуживает похвалы. Мы всегда знали, что у нас хороший спортивный отдел.
Источник: «Матч ТВ»