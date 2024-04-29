Президент «Ростова» одним словом охарактеризовал Роналдо

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц признался, что очень доволен покупкой бразильского вингера Роналдо.

В январе клуб РПЛ приобрел игрока у «Левски» за 2 миллиона евро.

В активе Роналдо 4+2 в 10 матчах.

– У Роналдо четыре гола.

– Ну, красавчик же! Хорошее приобретение.

– Приобретения окупаются?

– Мы довольны всеми трансферами.

– Получается, работа Алексея Рыскина на «пять с плюсом»?

– Не только Алексея Анатольевича. Он возглавляет спортивный блок, но там есть еще и другие ребята.

Работа наших селекционеров Антонкина и Андрющенко заслуживает похвалы. Мы всегда знали, что у нас хороший спортивный отдел.