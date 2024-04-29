В понедельник, 29 апреля, в 15:15 по московскому времени «Рубин» сыграет с «Уралом». Игра пройдет в 26 туре российской Премьер-лиги.

«Рубин»

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице. Команда провела 25 матчей и набрала 36 очков. В активе коллектива десять побед, шесть ничьих и девять поражений. Забито 23 гола, пропущено 30, что приводит к отрицательной разнице в -7.

«Урал»

«Урал» располагается на четырнадцатой позиции в турнирной таблице. Команда провела также 25 матчей и набрала 24 очка. В активе команды шесть побед, шесть ничьих и тринадцать поражений. Забито 24 гола, пропущено 39, что приводит к отрицательной разнице в -15. Команда идет в зоне стыковых матчей, для выхода из которой нужно набрать минимум два очка.

Прогноз на матч «Рубин» – «Урал»

В трех последних очных встречах дважды выиграл «Урал», еще в одном матче победил «Рубин». В предстоящей игре не стоит ждать обилия голов, поэтому поставим на ТМ 2.5 за 1.69.