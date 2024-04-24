Рахимов объяснил победу «Рубина» над «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов не считает чудом результат матча с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ.

Петербуржцы дома уступили со счетом 0:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» остался лидером чемпионата, но «Краснодар» теперь отстает лишь на 1 очко.

– Пишут, что «Рубин» совершил чудо. Чудо ли это?

– Чудес не бывает. Я считаю, что так говорить нельзя. Если мы берем игру, то команда играла организованно. Ребята выполнили план, который у нас был, на 80%.

Нужно отдать должное «Зениту», у них индивидуально классные игроки. Нам было важно командное взаимодействие.

– Если бы за час до игры вам сказали, что ваша команда увезет сегодня три очка, вы бы поверили?

– Нет, я бы, наверное, не поверил. Но когда мы готовились к этой игре, я сказал фразу: «Порядок бьет класс». Мы играли против класса сегодня, но у нас был порядок. Я за это ребят благодарю.

– Такие победы позволяют команде эмоционально шагнуть вперед?

– У нас достаточно эмоциональная команда, которая показывает это в каждом матче. Поэтому в этом у нас проблем нет. Я ребятам сказал, что сегодня они могут отдыхать и праздновать, но завтра новый день.