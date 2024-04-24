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    Рахимов объяснил победу «Рубина» над «Зенитом»

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов не считает чудом результат матча с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ.

    – Пишут, что «Рубин» совершил чудо. Чудо ли это?

    – Чудес не бывает. Я считаю, что так говорить нельзя. Если мы берем игру, то команда играла организованно. Ребята выполнили план, который у нас был, на 80%.

    Нужно отдать должное «Зениту», у них индивидуально классные игроки. Нам было важно командное взаимодействие.

    – Если бы за час до игры вам сказали, что ваша команда увезет сегодня три очка, вы бы поверили?

    – Нет, я бы, наверное, не поверил. Но когда мы готовились к этой игре, я сказал фразу: «Порядок бьет класс». Мы играли против класса сегодня, но у нас был порядок. Я за это ребят благодарю.

    – Такие победы позволяют команде эмоционально шагнуть вперед?

    – У нас достаточно эмоциональная команда, которая показывает это в каждом матче. Поэтому в этом у нас проблем нет. Я ребятам сказал, что сегодня они могут отдыхать и праздновать, но завтра новый день.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.04.2024 23:35
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    Комментарии (9)
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    DOCTOR PENALTY
    1713991933
    Разве здесь надо что-то объяснять?...
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    Semenycch
    1713994054
    Рахимов, лицемер, а почему ты не рассказал про откровенный автобус и именно автобус принес победу? Командное взаимодействие, порядок бьет класс? Лжец. Никакого порядка и никакого взаимодействия способного победить Зенит у Рубина и не было. Стадом стояли у своих ворот. Это как если бы Бердыев в Лиге Чемпионов после победы над Барселоной понес этот бред на одном из европейских каналах. А в России можно, пипл схавает!
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    aldo conte
    1714013604
    Рахимову гип-гип ура!!!
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    Каратель
    1714015180
    Очередное доказательство,что латиночки навалили на игру и всё,а физрук сырожа тут не при чём,он заложник ситуации.рубин сыграл как мог-молодцы!!! А вот бздюнит куй навалил-тоже молодцы...а вообще рубину респект,порадовали страну..только девульки из газовой помойки воняют,впрочем так всегда и было
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    WILDLING_HRUNDEL
    1714015332
    На 80 процентов выполнили установку) а так бы 5 -0 было )
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    WILDLING_HRUNDEL
    1714015438
    Автобус это 0-1,а 0-2 это я думаю действительно тактическая победа,Рахимов прав !
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    Suvorov71
    1714023755
    Рашид, вся страна знает, что при нормальном судействе, помойка не может выиграть даже с 11 смазными
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