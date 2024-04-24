Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ в котором сыграют «Пари НН» против «Локомотива». Игра состоится 24 апреля, начало встречи запланировано на 18:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Александров, Гоцук, Тихий, Живоглядов, Кучаев, Каккоев, Калинский, Кутателадзе, Трошечкин.

Главный тренер: Сергей Юран

«Локомотив»: Лантратов, Митай, Сильянов, Жерзино, Ненахов, Самошников, Карпукас, Баринов, Миранчук, Пиняев, Глушенков.

Главный тренер: Михаил Галактионов