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    • Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Локомотив»: 24 апреля

    Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Локомотив»: 24 апреля

    Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ в котором сыграют «Пари НН» против «Локомотива». Игра состоится 24 апреля, начало встречи запланировано на 18:15 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Александров, Гоцук, Тихий, Живоглядов, Кучаев, Каккоев, Калинский, Кутателадзе, Трошечкин.

    Главный тренер: Сергей Юран

    «Локомотив»: Лантратов, Митай, Сильянов, Жерзино, Ненахов, Самошников, Карпукас, Баринов, Миранчук, Пиняев, Глушенков.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.04.2024 17:11
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