Юран одной фразой отреагировал на поражение «Пари НН» от «Локомотива»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал короткий комментарий по итогам проигранного матча с «Локомотивом».

«Локо» уступал 0:2 до 75-й минуты.

В итоге москвичи вырвали победу со счетом 3:2, дважды забив после 90-й минуты.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Сергей Николаевич, что бы вы хотели сказать болельщикам после пятого поражения подряд?

– То, что я всегда говорю: проанализируем игру, готовимся к следующей.

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