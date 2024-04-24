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    • Юран одной фразой отреагировал на поражение «Пари НН» от «Локомотива»

    Юран одной фразой отреагировал на поражение «Пари НН» от «Локомотива»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал короткий комментарий по итогам проигранного матча с «Локомотивом».

    • «Локо» уступал 0:2 до 75-й минуты.
    • В итоге москвичи вырвали победу со счетом 3:2, дважды забив после 90-й минуты.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    – Сергей Николаевич, что бы вы хотели сказать болельщикам после пятого поражения подряд?

    – То, что я всегда говорю: проанализируем игру, готовимся к следующей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.04.2024 21:47
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    Комментарии (4)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713986421
    Держись Серёга)
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    FCSpartakM
    1713992498
    и вот это недоразумение кто-то просматривает на тренера топ-клуба.
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    Axe111
    1714016899
    Как команду назовёшь......)
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    Андрей-Докукин-google
    1714017293
    Сколько нужно проанализировать поражений, что бы хоть одну выиграть? Может хватит анализировать и пора тренировать!
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