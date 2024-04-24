Галактионов объяснил, почему Дзюба не сыграл с «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал свое решение не задействовать Артема Дзюбу в матче 21-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:2).

– Почему Артем Дзюба не разминался?

– Он был готов к игре. Нас устраивало, как наши ребята взаимодействовали в последних матчах. В том числе использование Макса Глушенкова на позиции «ложной девятки».

Понятно, что ему (Дзюбе) неприятно, он амбициозный человек, он хочет играть, но сегодня у нас скоростная и мобильная команда в группе атаки.

Может быть, и стоило под конец игры использовать фактурного нападающего, но мы видели, что в прошедшем матче это не принесло дивидендов. Поэтому минимальный риск убрали.

Мы Артема видим, он игрок нашей команды. Он много пропустил из‑за повреждений и по разным причинам выбыл из тонуса. Мы с ним разговаривали, он готовится и помогает внутри команды.