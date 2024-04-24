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    Галактионов объяснил, почему Дзюба не сыграл с «Пари НН»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал свое решение не задействовать Артема Дзюбу в матче 21-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:2).

    Почему Артем Дзюба не разминался?

    – Он был готов к игре. Нас устраивало, как наши ребята взаимодействовали в последних матчах. В том числе использование Макса Глушенкова на позиции «ложной девятки».

    Понятно, что ему (Дзюбе) неприятно, он амбициозный человек, он хочет играть, но сегодня у нас скоростная и мобильная команда в группе атаки.

    Может быть, и стоило под конец игры использовать фактурного нападающего, но мы видели, что в прошедшем матче это не принесло дивидендов. Поэтому минимальный риск убрали.

    Мы Артема видим, он игрок нашей команды. Он много пропустил из‑за повреждений и по разным причинам выбыл из тонуса. Мы с ним разговаривали, он готовится и помогает внутри команды.

    • Сообщалось, что «Локомотив» хочет избавиться от Дзюбы предстоящим летом.
    • В контракте форварда есть опция продления на год при выполнении определенных условий.
    • Для пролонгации соглашения ему нужно сделать 10 голевых действий в этом сезоне. Сейчас – 4+4.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.04.2024 22:54
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    Комментарии (1)
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    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1714023012
    Дзюбу на выход пора
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