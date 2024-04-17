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    «Локомотив» хочет избавиться от Дзюбы: подробности

    Нападающий Артем Дзюба, вероятно, покинет «Локомотив» по окончании сезона-2023/24.

    В московском клубе решили «сливать» 35-летнего футболиста. Он узнал об этом, после чего провел разговор с главным тренером Михаилом Галактионовым.

    Тренер сказал Дзюбе, что не ставит его в состав из-за плохой формы, однако это также может быть связано с желанием руководства «Локо» избавиться от форварда.

    О скором уходе Артема может свидетельствовать и досрочное прекращение сотрудничества с тренером нападающих Валерием Климовым.

    Климов якобы лоббировал попадание Дзюбы в состав «Локомотива». Он покинет тренерский штаб по просьбе Галактионова.

    • Контракт Дзюбы с клубом истекает летом.
    • В нем есть опция продления при выполнении определенных условий.
    • Для пролонгации соглашения форварду нужно сделать 10 голевых действий в этом сезоне. Сейчас у него 4+4.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 17:05
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    Комментарии (9)
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    Красногорск_Фан
    1713364825
    Метаются из крайности в крайность ( Ну избавятся. Кто в нападении останется?? Как там Матроскин говорил. Сначала купите какого -нибудь Холанда или Мбаппе потом избавляйтесь от Дзюбы. Если посмотреть на линию нападения Зенита там классные игроки атаки (кроме Изидора посредственного) сидят в замене. А в Локомотиве ее просто нет.
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    diamondfan
    1713364912
    дзюбу на кол!
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    ...уефан
    1713364961
    ...сам виноват, Артёмка!...
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    Красногвардейчик
    1713365024
    А как все кричали!!!!! Ой....Артём!!! Ой как усилил Локо!!!!........пусть едет к другу в Китай, и там дрочит))
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    [email protected]
    1713365721
    как хорошо что Дзюбинья вышел на замену в матче с ЦСКА наши смогли сравнять
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    Plyash
    1713366825
    Артёмка в порно-медиа бизнес готовится,какой ему сейчас футбол,это так,на карманные рссходы...
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