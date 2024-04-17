«Локомотив» хочет избавиться от Дзюбы: подробности

Нападающий Артем Дзюба, вероятно, покинет «Локомотив» по окончании сезона-2023/24.
В московском клубе решили «сливать» 35-летнего футболиста. Он узнал об этом, после чего провел разговор с главным тренером Михаилом Галактионовым.
Тренер сказал Дзюбе, что не ставит его в состав из-за плохой формы, однако это также может быть связано с желанием руководства «Локо» избавиться от форварда.
О скором уходе Артема может свидетельствовать и досрочное прекращение сотрудничества с тренером нападающих Валерием Климовым.
Климов якобы лоббировал попадание Дзюбы в состав «Локомотива». Он покинет тренерский штаб по просьбе Галактионова.
- Контракт Дзюбы с клубом истекает летом.
- В нем есть опция продления при выполнении определенных условий.
- Для пролонгации соглашения форварду нужно сделать 10 голевых действий в этом сезоне. Сейчас у него 4+4.