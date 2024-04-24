ЦСКА выпустил видеоролик к дерби со «Спартаком»: «Джикия сидит в запасе. Промес? Он тоже где-то сидит»

ЦСКА анонсировал матч перенесенного 21-го тура РПЛ со «Спартаком» видеороликом с участием вратаря Игоря Акинфеева и его детей: 9-летнего Даниила и 8-летней Евангелины.

В нем при перечислении игроков упоминаются защитник красно-белых Георгий Джикия и полузащитник Квинси Промес, арестованный в ОАЭ. «У красно-белых с капитанской повязкой Георгий Джикия. А… Он сегодня сидит в запасе. Квинси Промес? Ну, видимо, он тоже где-то сидит», – сказал Даниил.