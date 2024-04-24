ЦСКА выпустил видеоролик к дерби со «Спартаком»: «Джикия сидит в запасе. Промес? Он тоже где-то сидит»

ЦСКА анонсировал матч перенесенного 21-го тура РПЛ со «Спартаком» видеороликом с участием вратаря Игоря Акинфеева и его детей: 9-летнего Даниила и 8-летней Евангелины.
В нем при перечислении игроков упоминаются защитник красно-белых Георгий Джикия и полузащитник Квинси Промес, арестованный в ОАЭ. «У красно-белых с капитанской повязкой Георгий Джикия. А… Он сегодня сидит в запасе. Квинси Промес? Ну, видимо, он тоже где-то сидит», – сказал Даниил.
- Ранее о предстоящем дерби дерзко высказалась супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова: «Станет ли Акинфеев третьим вратарем, который вслед за Лещуком и Песьяковым принесет результативную победу «Спартаку»? Или борозды не испортит? В этом сезоне ЦСКА – это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберется с ними».
- Матч пройдет на «ВЭБ Арене» 25 апреля и начнется в 20:30 мск.
- ЦСКА с 37 очками после 24 матчей занимает 6-е место в РПЛ. У «Спартака» на 1 балл больше и 4-я позиция.