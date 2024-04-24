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    • ЦСКА выпустил видеоролик к дерби со «Спартаком»: «Джикия сидит в запасе. Промес? Он тоже где-то сидит»

    ЦСКА выпустил видеоролик к дерби со «Спартаком»: «Джикия сидит в запасе. Промес? Он тоже где-то сидит»

    ЦСКА анонсировал матч перенесенного 21-го тура РПЛ со «Спартаком» видеороликом с участием вратаря Игоря Акинфеева и его детей: 9-летнего Даниила и 8-летней Евангелины.

    В нем при перечислении игроков упоминаются защитник красно-белых Георгий Джикия и полузащитник Квинси Промес, арестованный в ОАЭ. «У красно-белых с капитанской повязкой Георгий Джикия. А… Он сегодня сидит в запасе. Квинси Промес? Ну, видимо, он тоже где-то сидит», – сказал Даниил.

    • Ранее о предстоящем дерби дерзко высказалась супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова: «Станет ли Акинфеев третьим вратарем, который вслед за Лещуком и Песьяковым принесет результативную победу «Спартаку»? Или борозды не испортит? В этом сезоне ЦСКА – это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберется с ними».
    • Матч пройдет на «ВЭБ Арене» 25 апреля и начнется в 20:30 мск.
    • ЦСКА с 37 очками после 24 матчей занимает 6-е место в РПЛ. У «Спартака» на 1 балл больше и 4-я позиция.

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    Источник: YouTube-канал CSKA TV

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    24.04.2024 13:35
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    Комментарии (16)
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    MaxRnD
    1713957318
    Надо думать, как выкрутиться в такой ситуации с защитниками, а не ролики клепать ...
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    ...уефан
    1713959612
    ...куда комменты деваются? Загадка)...
    Ответить
    oyabun
    1713959697
    Крайне тупой юморок. Ну дети.. они понятно маленькие еще, но об их отце я был лучшего мнения. Надеюсь наказание завтра последует.
    Ответить
    Plyash
    1713960385
    Сермяжный юмор,на уровне жеребят из детского садика,у которых головка "ва-ва".
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    baggio80
    1713960454
    Как же все это выглядит противно да еще детей использует дебилы конченые
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    ziborock
    1713963176
    Ещё будучи ребенком, я узнал один секрет Как-то утром поделился мудростью со мною дед: С е б а н у т ы х спросу нет!
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    Цугундeр
    1713964134
    Использование детей или животных в подобном "творчестве" категорически считается моветоном . Фу .
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    Спартач80
    1713970094
    Кто-то ожидал другое, после "Наташ"?
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1713973413
    Шикарный ролик! И ожидаемый визг пятаков.
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    slavа0508
    1713976019
    Обкатаем жеребцов как надо ...
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