Тарханов предложил способ избежать матчей РПЛ в декабре

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о проведении матчей РПЛ в декабре
«Конечно, хочется, чтобы играли в хорошую погоду. Тогда и болельщиков на стадионах будет больше. Возможно, стоит начать чемпионат немного раньше. Не 20 июля, а на две недели раньше, чтобы в ноябре закончить.
Думаю, такой вариант можно реализовать. Тем более, что сейчас российские клубы не участвуют в еврокубках», – сказал Тарханов.
- Ранее клубы РПЛ проголосовали за утверждение структуры календаря сезона-2024/25. На общем собрании лиги принято решение, что первая часть чемпионата начнeтся 20 июля 2024 года и завершится 8 декабря.
- Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
- Кубок Америки-2024 состоится с 20 июня по 14 июля.