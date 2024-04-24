Тарханов предложил способ избежать матчей РПЛ в декабре

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о проведении матчей РПЛ в декабре

«Конечно, хочется, чтобы играли в хорошую погоду. Тогда и болельщиков на стадионах будет больше. Возможно, стоит начать чемпионат немного раньше. Не 20 июля, а на две недели раньше, чтобы в ноябре закончить.

Думаю, такой вариант можно реализовать. Тем более, что сейчас российские клубы не участвуют в еврокубках», – сказал Тарханов.