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    Тарханов предложил способ избежать матчей РПЛ в декабре

    Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о проведении матчей РПЛ в декабре

    «Конечно, хочется, чтобы играли в хорошую погоду. Тогда и болельщиков на стадионах будет больше. Возможно, стоит начать чемпионат немного раньше. Не 20 июля, а на две недели раньше, чтобы в ноябре закончить.

    Думаю, такой вариант можно реализовать. Тем более, что сейчас российские клубы не участвуют в еврокубках», – сказал Тарханов.

    • Ранее клубы РПЛ проголосовали за утверждение структуры календаря сезона-2024/25. На общем собрании лиги принято решение, что первая часть чемпионата начнeтся 20 июля 2024 года и завершится 8 декабря.
    • Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
    • Кубок Америки-2024 состоится с 20 июня по 14 июля.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    Комментарии (1)
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    JIEGEHDA
    1713939511
    Да вообще можно без перерыва сыграть что уж там. Тогда вообще при солнышке будет стабильно играть . Нафиг этот перерыв . Да и лишили нас еврокубков это же значит что и сборники легионеры так же не будут летом за сборные играть даже . Это как лайфхак если табуретку перевернуть то можно 4 усадить
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