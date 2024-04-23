Глушаков готов стать помощником Черчесова в «Спартаке» – тренер не взял его на ЧМ-2018

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков ответил на вопросы о возможном сотрудничестве со Станиславом Черчесовым.

– Фантазируем. Ты пойдешь в «Спартак» в тренерский штаб Черчесова, если он летом возглавит клуб?

– Конечно.

– К Черчесову?

– А что нет? Сядем и поговорим по душам. По-честному. Я ему скажу, он мне скажет. Если такое будет – конечно.

Если я увижу Станислава Саламовича, я в любом случае с ним поговорю один на один.

– Ты его не видел за последние 6-7 лет?

– Он же в «Ференцвароше» работал долгие годы. Где-то на каком-то мероприятии мы мимолетно поздоровались.

– Тебе еще с ним разговор предстоит?

– В любом случае поговорю, конечно.