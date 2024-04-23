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    • Глушаков готов стать помощником Черчесова в «Спартаке» – тренер не взял его на ЧМ-2018

    Глушаков готов стать помощником Черчесова в «Спартаке» – тренер не взял его на ЧМ-2018

    Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков ответил на вопросы о возможном сотрудничестве со Станиславом Черчесовым.

    – Фантазируем. Ты пойдешь в «Спартак» в тренерский штаб Черчесова, если он летом возглавит клуб?

    Конечно.

    – К Черчесову?

    А что нет? Сядем и поговорим по душам. По-честному. Я ему скажу, он мне скажет. Если такое будет – конечно.

    Если я увижу Станислава Саламовича, я в любом случае с ним поговорю один на один.

    – Ты его не видел за последние 6-7 лет?

    Он же в «Ференцвароше» работал долгие годы. Где-то на каком-то мероприятии мы мимолетно поздоровались.

    – Тебе еще с ним разговор предстоит?

    В любом случае поговорю, конечно.

    • Черчесов не вызвал Глушакова на домашний для России ЧМ-2018.
    • По словам игрока, это было сделано по указке некоего «шефа».
    • Тренер в ответ попросил назвать конкретные имена.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    23.04.2024 22:22
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    WE ARE FOR PETER
    1713902515
    Глушак точно не принимает бромантан сейчас!?))
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    Бриг
    1713902848
    Вполне возможно. Если пол зарплаты будет отдавать в откат.
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    Валерий-Власов-google
    1713907051
    Глушакову пить надо меньше.
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